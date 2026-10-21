Zonguldak, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta daha önce iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanan bölgede 3 katlı başka bir bina çöktü. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kardeşi Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Zonguldak'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu bir kişi yaralı kurtarılırken, bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürmektedir. Daha önce kısmi göçük yaşanan ve istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilen bölgede 3 katlı bir bina çökmüştür. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştır. Evde üç kardeşin yaşadığı, kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın çökme sırasında evde olmadığı öğrenilmiştir. Enkaz altındaki Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

ENKAZ ALTINDA KALAN KARDEŞİ ARANIYOR

Bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmış, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Akşam saatlerinde bölgedeki 3 katlı başka bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman, ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Akçaarman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.