Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:04

Zonguldak'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü. Binanın çökmesi sırasında altında kalan insanların olduğu tespit edildi. Üç kardeşin yaşadığı bilinen evde enkazda arama çalışmaları sürüyor

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 19:04

 Zonguldak, Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta daha önce iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanan bölgede 3 katlı başka bir bina çöktü. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kardeşi Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu bir kişi yaralı kurtarılırken, bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürmektedir.
Daha önce kısmi göçük yaşanan ve istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilen bölgede 3 katlı bir bina çökmüştür.
Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir.
Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştır.
Evde üç kardeşin yaşadığı, kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın çökme sırasında evde olmadığı öğrenilmiştir.
Enkaz altındaki Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

ENKAZ ALTINDA KALAN KARDEŞİ ARANIYOR

Bölgede daha önce kullanılmayan iki katlı bir binada kısmi göçük yaşanmış, binanın önündeki istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Akşam saatlerinde bölgedeki 3 katlı başka bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Kenan Akçaarman, ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Akçaarman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var


Evde üç kardeşin yaşadığı, çökme sırasında kardeşlerden Kemal Akçaarman'ın evde bulunmadığı öğrenildi. Enkaz altında kalan Türkan Akçaarman'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayazağa'da selin izleri siliniyor: Yıkım çalışmasında son durum görüntülendi
Maltepe'deki facianın ardından ortaya çıktı: Çatlakları aylar önce görüntülemiş
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.