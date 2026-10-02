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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:19

Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 51 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşletmenin 15 gün önce kapatılarak mühürlendiği ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:19

'daki maden ocağında yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçük kazası acı sıcaklığını korurken bir kötü haber de 'tan geldi. 

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu bir madenci hayatını kaybetti.
Göçük, Gelik beldesi Esen Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında öğlen saatlerinde meydana geldi.
Göçük altında kalan madenci Muhammet Çelik (51), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

15 GÜN ÖNCE KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

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