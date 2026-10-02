Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Manisa Soma'daki maden ocağında yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçük kazası acı sıcaklığını korurken bir kötü haber de Zonguldak'tan geldi.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.
Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.