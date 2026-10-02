Manisa Soma'daki maden ocağında yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği göçük kazası acı sıcaklığını korurken bir kötü haber de Zonguldak'tan geldi.

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HABERİN ÖZETİ Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçük: 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçük sonucu bir madenci hayatını kaybetti. Göçük, Gelik beldesi Esen Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Göçük altında kalan madenci Muhammet Çelik (51), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında öğlen saatlerinde göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

15 GÜN ÖNCE KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.