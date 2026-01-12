Menü Kapat
Zonguldak'taki KYK yurdunda zehirlenme iddiası hakkında valilikten açıklama geldi!

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki KYK yurdunda yaşanan zehirlenme iddiaları üzerine başlatılan inceleme tamamlandı. Valilik, yemek ve içme sularının temiz olduğunu ancak şebeke suyunda mikrobiyal kirlilik saptandığını duyurdu.

Zonguldak'taki KYK yurdunda zehirlenme iddiası hakkında valilikten açıklama geldi!
Valiliği, 6 Ocak'ta KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan ve basına "gıda zehirlenmesi" olarak yansıyan olayla ilgili açıklama yaptı. Alınan yemek numunelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda incelendiği belirtilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda yemek numunelerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ayrıca yurtta kullanılan ambalajlı sulara ait analiz sonuçlarında da olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

ASIL NEDEN ŞEBEKE SUYUNDAKİ KİRLİLİK

Açıklamada aynı gün sadece öğrencilerin değil, çevresinde ikamet eden vatandaşların da benzer şikayetlerle kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Bölgedeki farklı noktalardan alınan şebeke suyu numunelerinde "mikrobiyal kirlilik" tespit edildiği bildirildi. İlgili kurumların şebeke suyundan tekrar numune alarak geniş çaplı inceleme başlattığını duyuran Valilik, vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, "İnceleme süreci tamamlanıncaya kadar Kozlu Merkez Mahallesi’nde şebeke suyunun tedbir amacıyla kaynatılarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

Öte yandan, olay günü ve takip eden 3-4 gün boyunca artan bulantı ve kusma şikayetlerinin son iki gündür normal seviyelere döndüğü kaydedildi.

ETİKETLER
#Sağlık
#zonguldak
#yurt
#gıda güvenliği
#kozlu
#Su Kirliliği
#Mikrobiyal Kirlilik
#Gündem
