Evde kuaför eli değmiş gibi fön çekmek mümkün! Kuaför gibi fön çekmenin püf noktaları

Günümüzde hem ekonomik hem de pratik çözümler arayan kişiler, kuaför salonlarına gitmeden saç bakımlarını evde yapmayı tercih ediyor. Özellikle fön çekmek, birçok kişi için kuaförlerin uzmanlık alanlarından biri olarak görülse de doğru teknikler ve uygun malzemelerle evde de profesyonel sonuçlar elde etmek mümkün. Peki, evde kuaför eli değmiş gibi fön çekmenin sırları nelerdir?

EVDE KUAFÖR ELİ DEĞMİŞ GİBİ FÖN ÇEKMEK MÜMKÜN

Evde fön çekmenin ilk ve en önemli adımı, doğru malzemeleri kullanmaktır. Profesyonel kuaförler, saç tipine uygun fön makineleri ve özel fırçalar kullanarak saçın doğal yapısını korur ve şekil verir. Evde de saç tipinize uygun bir iyonik fön makinesi tercih etmek, saçın elektriklenmesini önler ve daha pürüzsüz bir sonuç elde etmenizi sağlar. Ayrıca yuvarlak fırçalar, saçın hacimli ve canlı görünmesini sağlamak için ideal seçimdir.

SAÇIN HAZIRLIĞINA ÖZEN GÖSTERİN

Fön çekmeden önce saçın doğru şekilde hazırlanması, sonucu doğrudan etkiler. Kuaförler, saçın temiz, nemli ve taranmış olmasına özen gösterir. Evde de saçınızı yıkadıktan sonra hafif nemli bırakmak ve ısı koruyucu sprey kullanmak, saçın hem zarar görmesini önler hem de fönün daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Isı koruyucu ürünler, saçın yapısını korurken elektriklenmeyi de azaltır.

BÖLÜMLERE AYIRMAK İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIR

Profesyonel fön tekniklerinde, saçın küçük bölümlere ayrılması önemli bir adımdır. Bu yöntem, saçın her kısmına eşit şekilde ısı uygulanmasını sağlar ve daha düzenli bir fön görünümü sunar. Evde fön çekerken saçınızı üstten alta doğru bölümlere ayırmak ve her bölümü dikkatle kurutmak, salon kalitesinde bir sonuç elde etmenize yardımcı olur.

DOĞRU TEKNİKLE KURUTMAK

Fön çekme sırasında saçın kurutulma tekniği, görünümü tamamen değiştirir. Kuaförler, fırçayı saç köklerinden uca doğru yavaşça çekerken fön makinesini aynı yönde hareket ettirir. Bu yöntem, saçın doğal hacmini korur ve kabarmayı önler. Evde fön çekerken de bu tekniği uygulamak, saçın profesyonel bir şekilde şekil almasını sağlar.

SOĞUK HAVA İLE SABİTLEME

Profesyonel kuaförlerin sık kullandığı bir diğer yöntem ise fönün sonunda soğuk hava uygulanmasıdır. Saç telleri sıcaklıkla şekil aldıktan sonra soğuk hava ile sabitlenir, bu da saçın daha uzun süre pürüzsüz ve parlak kalmasını sağlar. Evde fön çekerken fön makinesinin soğuk hava düğmesini kullanmak, salon kalitesinde bir bitiş sağlar.

EKSTRA İPUÇLARI

Saçın uçlarına hafifçe bakım yağı sürmek, ekstra parlaklık sağlar.

Fön sırasında saçın sürekli gerilmemesi, doğal dalgaların korunmasına yardımcı olur.

Fönü tamamladıktan sonra saçın doğal hareketini bozmamak için fazla taramamak önemlidir.

Evde fön çekmek, doğru teknik ve malzemelerle aslında oldukça kolaydır. Kuaför salonlarına gitmeden, kendi saç stilinizi yapmak isteyenler için bu yöntemler hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor. Düzenli uygulandığında, saçlar hem sağlıklı hem de salon kalitesinde görünebilir. Artık evde de kuaför eli değmiş gibi pürüzsüz, hacimli ve parlak saçlara sahip olmak mümkün.

