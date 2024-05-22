Konya'da şaşkına çeviren görüntüler: Obruğun oluştuğu anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 15:08 - Güncelleme : 22 May 2024 15:11
Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Apa Barajından ovaya su aktaran kanalda oluşan obruk saniye saniye kaydedildi.
Konya'nın Çumra ilçesi Apa Barajı'ndan Konya Ovası'na su aktaran Apa Alemdar İsale Kanalında bulunan Kısıkyayla Köprüsü yakınlarında dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi.
OLAY ANI KAMERADA
Toprağın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Oluşan çökmenin ardından kanalın yaklaşık 5 metre ilerisinde de göçük oluştu. Göçüklerin oluştuğu bölgeye inceleme yapmak üzere DSİ ekipleri gönderildi. Apa Barajı'ndan gelen su akışı kapatılırken, bölgede inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı