5 yıldızlı veda

GİRİŞ: 2025-05-31 12:05 12:05 2025-05-31 | GÜNCELLEME: 2025-05-31 12:05 12:05 2025-05-31

Galatasaray taraftarının çok iyi bildiği bir söz var; “Ayrılıklar da sevdaya dahildir.” İşte tam olarak Muslera ve Mertens’in vedası bunu anlatıyor. Galatasaray’ın kapısından 2011 yılında içeriye giren ve 14 yıl boyunca 19 kupa kazanan Muslera, Süper Lig’deki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkmıştı. Bir başka Başakşehir mücadelesiyle 25 numaralı yeşil formasıyla veda etti. Dün gece Rams Park’taki 55 bin kişinin gözleri doldu ve bazı taraftarlar göz yaşlarına tutmadı. Böyle bir veda…

Sarı-kırmızılı takıma 2022 yılında “1 yıl” kalırım ayrılırım düşüncesiyle transfer olan Mertens ve ailesi tam bir Türk oldu. 3 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giydi ve Napoli’yi bile unutturdu. Oğulları Ciro, Türkiye’de büyüdü. Fakat dün gece kariyerinin son maçına çıktı Mertens. Her ne kadar hüzünlü bir gece olsa da Galatasaray takımı, efsanelerine 5 yıldızlı veda etti. Baba Gündüz’ün dediği gibi: “Galatasaray Bir His Takımıdır.”

Psikolojik üstünlük

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in 2017 yılında, “Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız.” Sözleri bu sezon tam anlamıyla gerçekleşti. Okan Hoca ve öğrencilerinin ligde 3 sene üst üste şampiyon olması rakiplerini bunalıma soktu. 3 yıldır sezonu 2. basamakta tamamlayan Fenerbahçe’nin psikolojisi derinden bozuldu.



Galatasaray, 2 hafta önce resmi olarak şampiyonluğunu Kayseri maçıyla ilan etmişti. Sezonun son maçında Başakşehirli oyuncular, şampiyon takımı alkışladı. Bu hareketinden dolayı Başakşehir camiasını kutlamak gerek. AMA… Şampiyonun zaten belli olduğu karşılaşmada Başakşehirli Ba, Ömer ve Deniz’in hareketleri ve tavırları hiç hoş değildi. Özellikle Ba ve Ömer’in Osimhen’e müdahaleleri kasti şekildeydi. Muslera ve Mertens gibi karakterli oyuncuların vedası sırasında oyun durduğu için şiddetli şekilde tepki gösteren Deniz’in de tavırlarıyla dikkatlerden kaçmadı. Unutulmasın ki her profesyonel futbolcunun bir vedası olacak. Aynı tepki Deniz’e verilse ne hissederdi? Gerçi kıyaslamak bile hata olur!