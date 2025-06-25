Sırada kaleci!

GİRİŞ: 2025-06-25 12:41 12:41 2025-06-25 | GÜNCELLEME: 2025-06-25 12:41 12:41 2025-06-25

Transfer dönemi resmi olarak başlamadan önce Leroy Sane’yi kadrosuna katan Galatasaray’da 2. Plan ise kampa kaleci transferini bitirmek. Sarı-kırmızılı takım 4 Temmuz’da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde toplanacak ve 19’una kadar çalışmasını İstanbul’da gerçekleştirecek.

Ardından Avusturya’ya hareket edecek olan Cimbom 23 Temmuz’a kadar kamp yapacak. Bu takvime kaleci transferini yetiştirmek isteyen yönetim sıkı çalışma içerisinde.

Sırp kaleci Djordje Petrovic hala listenin en başında yer alıyor. Bonservis ücretinde istenilen seviyelere inilirse bu transfer sonuçlanacak. Diğer yandan kiralık formülü ile Ter Stegen ismi de masada.

Kaleci ve diğer mevkilere yapılacak transfer Osimhen’in durumuna göre netlik kazanacak. Osimhen’in kaldığı senaryoda bonservisi olan oyuncular transfer edilmeyecek. Kiralama formülü üzerinden yol izlenecek.

Bu durumda Ter Stegen cephesi ile önümüzdeki günlerde tekrar bir görüşme yapılabilir. Barcelona başarılı file bekçisinin kiralanmasına sıcak bakarken, Ter Stegen, takımdan ayrılmaya pek sıcak değil.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, kaleci ve menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. Şunun da altını çizmek gerek; Galatasaray’a menajerler üzerinden ciddi sayıda kaleci önerisi de geliyor. Teknik direktör Okan Buruk, scout ekibi ve oyuncu izleme komitesi sıkı takipteler.