2. Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali’nde ödül gecesi: 10 film layık görüldü!

03 Kasım 2024 21:57 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:05

Uluslararası 2. Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali’nde 10 filme ödül verildi. 2 gün süren festivalde finale kalan 24 filmin gösterimi yapıldı…

Diyarbakır’da düzenlenen Uluslararası 2. Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl 2’.si düzenlenen festivale 116 ülkeden 3 bin 64 film için başvuru yapıldı. 9 aylık film elemelerinden sonra finalistler belli oldu. İki gün süren festivalde finale kalan 24 filmin gösterimi yapılarak, söyleşiler düzenlendi.

Bugün söyleşilerin ardından ilk üçe giren filmler gösterilip, 10 film için ödüller takdim edildi. Paydaş kurum olarak festivale katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfettin Arda Öztürkcan, bu sene 2.’sini düzenledikleri festivalde geçen yıl 64 ülkeden bine yakın kısa filme rağmen bu yıl 116 ülkeden 3 bin 64 film olduğunu söyledi.

“GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Dün ve bugün finallerin olduğunu belirten Öztürkcan, “12 üniversiteden jüri üyelerimizi belirledik. Şu an final ve ödül töreni öncesinde finalde kazananları belirleyeceğimiz, finali sonlandıracağımız gündeyiz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Gelecek yıl 3’üncüsü ile Diyarbakır ve çevresinde bulunan illere sinemaseverlere geçmek istiyoruz. Üniversitelerin topluma hizmet etme konusunda daha değerler üretebileceği bir çalışma ortamı oluşturup, bunu yaymaya çalışarak bu son finali de tamamlamak istiyoruz” dedi.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Festival Direktörü Öğr. Gör. Ahmet Bikiç ise, 9 aylık film elemesinden sonra finalistlerin belli olduğunu ifade etti. Finale kalan 24 filmin iki gündür gösterildiğini belirten Bikiç, “Gösterimlerle birlikte söyleşilerimiz var. Gelen konuklar ve sektör temsilcileriyle bir söyleşi yapılıyor. Dün gelen oyuncularımız vardı. Ardından televizyon temsilcilerinden katılımcılar oldu. Festival derken sadece film gösterimi ile ilgili değil, festivalin amacı genç sinemacıları sektör duayenleriyle buluşturmak. Bizlerin de amacı onları burada bir araya getirmek” diye konuştu.