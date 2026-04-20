Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Açıkhava'da bilet fiyatları uçtu! 'Bedava' konserler 5 bin liradan başlıyor

İstanbul'da hissedilen süresi ortalamanın üzerinde süren kışın ardından güneş yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Mega kentin imza kültür sanat etkinliklerinden Harbiye Açıkhava konserleri için de takvim yayınlandı. Konserlerin bilet fiyatları özellikle ön sıralarda cep yakan cinsten! İşte Cemil Topuzlu'da sahne alan yerli starları izlemenin maliyeti ve Avrupa'daki güncel konserlerin bilet fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 16:28

Nisanda havalar bahara uzun süre muhalefet etse de aslında istikamet yaz. İstanbul’da sıcak havalar deyince akla ilk gelenlerden biri de Harbiye Açıkhava konserleri. Fakat konserlerde ön koltuklar tercih edilirse fiyatlar 5.000 liradan başlayıp 11.000'TL'ye kadar ulaşıyor. Derya Bedavacı'nın protokol tribünü 5 bin liradan alıcı beklerken bu rakam Özcan Deniz'de 10 bin liranın üzerine çıkıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da Harbiye Açıkhava konserlerinin bilet fiyatlarındaki ciddi artış ve yerli sanatçıların yabancı sanatçılardan daha pahalı hale gelmesi ele alınmaktadır.
Harbiye Açıkhava konserlerinde ön koltuk fiyatları 5.000 TL'den başlayıp 11.000 TL'ye kadar ulaşmaktadır.
30 Temmuz'daki Gülşen konseri için 8. kategori kısıtlı görüş biletler 1.425 TL'den satılırken, VIP protokol biletleri 11.000 TL'ye çıkmaktadır.
Fransız yıldız Imany'yi en ön sıradan izlemek, Özcan Deniz'den 3.005 TL daha ekonomiktir.
2000 yılında Sezen Aksu'yu protokolde izlemek asgari ücretin %18'iyken, 2026'da Derya Bedavacı'yı en önden izlemek için maaşın %39'u gerekmektedir.
Euro'nun 52,85 TL olduğu ortamda bile Gorillaz (Atina - 25 Haziran 2026) festival bileti 50 € (2.642 ₺) iken, Harbiye'de kısıtlı görüş bileti 3.420 TL'dir.
'AÇIKHAVA HER FİYATA DOLAR' PSİKOLOJİSİ

Bizim gençliğimizde -90'ların sonu 2000'lerin başı- Sezen Aksu'yu, Haluk Levent'i, MFÖ'yü küçük harçlıklarımızdan kenara para ayırarak izleyebiliyorduk.

Sonra sanırım organizatörler Harbiye'yi dolduracak 4.532 kişiden biraz daha fazla para alabileceklerine karar verdiler ve okul harçlığından çok okul aile birliği bütçesine dönüştü. Peki bu sene vaziyet ne?

İşte sevgilinizden gelecek, olası “Canım Gülşen konserine gidelim mi?” sorusuna hazırlıksız yakalanmamak için bu yılki Harbiye Cemil Topuzlu bilet maliyetleri...

GÜLŞEN’İ ‘UZAKTAN SEVMEK’ AŞKLARIN EN GÜZELİ

30 Temmuz’daki Gülşen konseri için 8. kategori kısıtlı görüş biletler 1.425 liradan satılıyor. Konserin önünde ya da sonunda Taksim’de ikişer ıslak hamburger birer limonata içtiğinizde maliyet toplamda. 3.720 liraya çıkıyor. Bu hesapta konser esnasında su bile içmiyor, frigo da yemiyorsunuz.

GÜLŞEN DE SİZİ GÖRDÜĞÜNDE İŞLER DEĞİŞİYOR

Şu ahir ömrümüzde Gülşen’i yakından görebilelim hatta o da bizi görsün derseniz. Protokol VIP’in bilet fiyatı 11.000 TL. Protokol fiyatları 8.500 TL. 1. kategori bilet fiyatları ise 5.130 TL. Bunların hepsi kişi başı fiyatlar.

YERLİ YABANCI KARŞILAŞTIRMASI

Öte yandan Fransız yıldız Imany’yi en ön sıradan izlemek, Özcan Deniz’den tam 3.005 TL daha ekonomik. Yine Fransa’nın Türkiye’de çok sevilenlerden ZAZ’ın en ucuz biletli bizimkilerle yarışıyor: 1.808 TL. 20 Haziran’da Harbiye’de izleyicislyle buluşacak Amerikalı müzisyen Chris Isaak da sahnenin pahalılarından. Isaak’ı kalan biletler arasında M Blok’ta 3100 liraya izleme imkanı varken bizim efsanemiz Ajda Pekkan’ı aynı kaegoride 3.640 liraya izleyebiliyoruz.

2026 sezonunda Harbiye’deki fiyatlandırma, sadece enflasyonla açıklanabilecek türden değil. Bir tarafta okyanusları aşan dünya yıldızları, diğer tarafta evinden taksiyle Harbiye’ye gelen yerli sanatçılarımız var:

Lojistik tırları okyanusları aşan dünya starlarının kaşelerinin yerli sanatçılardan belli oranlarda ‘insaflı’ kalması, 2026 sezonunun en büyük ironisi olacağa benziyor.

SanatçıKonser TarihiProtokol / VIPNot
Özcan Deniz22 Haziran 202611.000 ₺Sezon Rekoru
Levent Yüksel14 Ağustos 202611.000 ₺Prestijin Zirvesi
ZAZ (Fransa)02 Temmuz 202610.678 ₺Yerli Stardan Ucuz!
Imany (Fransa)18 Mayıs 20267.995 ₺Yerliden 3.000 ₺ Ucuz!
Derya Bedavacı20 Mayıs 20265.500 ₺"Orta Segment"

📉 2026 MODEL DERYA BEDAVACI 2000 MODEL SEZEN AKSU'DAN PAHALI

"2000 yılında asgari ücretin %18'i sizi Sezen Aksu ile göz göze getirirdi. 2026'da aynı %18'lik bütçe sizi ancak Derya Bedavacı ile buluşturabiliyor. Eğer o eski 'en ön sıra' prestijini Özcan Deniz veya Levent Yüksel ile yaşamak isterseniz, artık maaşın beşte birini değil, neredeyse yarısını (%40) masaya bırakmanız şart.

2000 Yazı: Enflasyon canavarı %39 ile ortalığı kasıp kavururken, bir asgari ücretli maaşının (80 milyon TL) sadece %18’iyle protokolde Sezen Aksu izleyebiliyordu.

2026 Nisan: Yıllık enflasyon %30,87 seviyesinde. Yani 26 yıl öncesine göre daha "düşük" bir enflasyon ortamı var. Ancak bugün asgari ücretli (28.075 ₺), yerli bir starı en önden izlemek için maaşının %39’unu (11.000 ₺) feda etmek zorunda.

YılEnflasyon OranıAsgari ÜcretKonser Bileti (Tahmini Oran)Maaşın Yüzdesi Olarak Konser
2000 Yazı%3980 milyon TLBelirtilmemiş (ancak maaşın %18'iyle izlenebiliyordu)%18
2026 Nisan%30,8728.075 ₺11.000 ₺ (Tahmini)%39
ORGANİZASYON ÖĞRENCİLERİ YOK SAYIYOR

İşte tam bu noktada prestij el değiştiriyor: Eskiden sanatçılar için Cemil Topuzlu’ya çıkmak bir rütbeydi; şimdi o koltuklarda oturabilmek izleyici için sınıfsal bir rütbeye dönüştü. Çünkü bilet fiyatları artık bir öğrencinin biriktirdiği okul harçlığından, okul aile birliği bütçesine transfer oldu!

VİZESİ OLAN YAŞADI

Euro'nun 52,85 ₺ olduğu bir iklimde bile, dünya starları Harbiye’den daha ucuz:

Gorillaz (Atina - 25 Haziran 2026): Festival bileti sadece 50 € (2.642 ₺). Harbiye’de sahneyi yarım yamalak gören 'kısıtlı görüş' bileti (3.420 ₺) Gorillaz’dan 800 TL daha pahalı!

Dua Lipa (Berlin - 14 Haziran 2026): 115 Euro'luk (6.077 ₺) biletiyle Dua Lipa, Harbiye’deki Özcan Deniz protokolünün neredeyse yarı fiyatına geliyor.

ETİKETLER
#bilet fiyatları
#İstanbul Etkinlikleri
#Harbiye Açıkhava Konserleri
#Sanatçı Ücretleri
#Konser Ekonomisi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.