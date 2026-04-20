Nisanda havalar bahara uzun süre muhalefet etse de aslında istikamet yaz. İstanbul’da sıcak havalar deyince akla ilk gelenlerden biri de Harbiye Açıkhava konserleri. Fakat konserlerde ön koltuklar tercih edilirse fiyatlar 5.000 liradan başlayıp 11.000'TL'ye kadar ulaşıyor. Derya Bedavacı'nın protokol tribünü 5 bin liradan alıcı beklerken bu rakam Özcan Deniz'de 10 bin liranın üzerine çıkıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Açıkhava'da bilet fiyatları uçtu! 'Bedava' konserler 5 bin liradan başlıyor İstanbul'da Harbiye Açıkhava konserlerinin bilet fiyatlarındaki ciddi artış ve yerli sanatçıların yabancı sanatçılardan daha pahalı hale gelmesi ele alınmaktadır. Harbiye Açıkhava konserlerinde ön koltuk fiyatları 5.000 TL'den başlayıp 11.000 TL'ye kadar ulaşmaktadır. 30 Temmuz'daki Gülşen konseri için 8. kategori kısıtlı görüş biletler 1.425 TL'den satılırken, VIP protokol biletleri 11.000 TL'ye çıkmaktadır. Fransız yıldız Imany'yi en ön sıradan izlemek, Özcan Deniz'den 3.005 TL daha ekonomiktir. 2000 yılında Sezen Aksu'yu protokolde izlemek asgari ücretin %18'iyken, 2026'da Derya Bedavacı'yı en önden izlemek için maaşın %39'u gerekmektedir. Euro'nun 52,85 TL olduğu ortamda bile Gorillaz (Atina - 25 Haziran 2026) festival bileti 50 € (2.642 ₺) iken, Harbiye'de kısıtlı görüş bileti 3.420 TL'dir.

'AÇIKHAVA HER FİYATA DOLAR' PSİKOLOJİSİ

Bizim gençliğimizde -90'ların sonu 2000'lerin başı- Sezen Aksu'yu, Haluk Levent'i, MFÖ'yü küçük harçlıklarımızdan kenara para ayırarak izleyebiliyorduk.

Sonra sanırım organizatörler Harbiye'yi dolduracak 4.532 kişiden biraz daha fazla para alabileceklerine karar verdiler ve bilet fiyatları okul harçlığından çok okul aile birliği bütçesine dönüştü. Peki bu sene vaziyet ne?

İşte sevgilinizden gelecek, olası “Canım Gülşen konserine gidelim mi?” sorusuna hazırlıksız yakalanmamak için bu yılki Harbiye Cemil Topuzlu bilet maliyetleri...

GÜLŞEN’İ ‘UZAKTAN SEVMEK’ AŞKLARIN EN GÜZELİ

30 Temmuz’daki Gülşen konseri için 8. kategori kısıtlı görüş biletler 1.425 liradan satılıyor. Konserin önünde ya da sonunda Taksim’de ikişer ıslak hamburger birer limonata içtiğinizde maliyet toplamda. 3.720 liraya çıkıyor. Bu hesapta konser esnasında su bile içmiyor, frigo da yemiyorsunuz.

GÜLŞEN DE SİZİ GÖRDÜĞÜNDE İŞLER DEĞİŞİYOR

Şu ahir ömrümüzde Gülşen’i yakından görebilelim hatta o da bizi görsün derseniz. Protokol VIP’in bilet fiyatı 11.000 TL. Protokol fiyatları 8.500 TL. 1. kategori bilet fiyatları ise 5.130 TL. Bunların hepsi kişi başı fiyatlar.

YERLİ YABANCI KARŞILAŞTIRMASI

Öte yandan Fransız yıldız Imany’yi en ön sıradan izlemek, Özcan Deniz’den tam 3.005 TL daha ekonomik. Yine Fransa’nın Türkiye’de çok sevilenlerden ZAZ’ın en ucuz biletli bizimkilerle yarışıyor: 1.808 TL. 20 Haziran’da Harbiye’de izleyicislyle buluşacak Amerikalı müzisyen Chris Isaak da sahnenin pahalılarından. Isaak’ı kalan biletler arasında M Blok’ta 3100 liraya izleme imkanı varken bizim efsanemiz Ajda Pekkan’ı aynı kaegoride 3.640 liraya izleyebiliyoruz.

2026 sezonunda Harbiye’deki fiyatlandırma, sadece enflasyonla açıklanabilecek türden değil. Bir tarafta okyanusları aşan dünya yıldızları, diğer tarafta evinden taksiyle Harbiye’ye gelen yerli sanatçılarımız var:

Lojistik tırları okyanusları aşan dünya starlarının kaşelerinin yerli sanatçılardan belli oranlarda ‘insaflı’ kalması, 2026 sezonunun en büyük ironisi olacağa benziyor.

Sanatçı Konser Tarihi Protokol / VIP Not Özcan Deniz 22 Haziran 2026 11.000 ₺ Sezon Rekoru Levent Yüksel 14 Ağustos 2026 11.000 ₺ Prestijin Zirvesi ZAZ (Fransa) 02 Temmuz 2026 10.678 ₺ Yerli Stardan Ucuz! Imany (Fransa) 18 Mayıs 2026 7.995 ₺ Yerliden 3.000 ₺ Ucuz! Derya Bedavacı 20 Mayıs 2026 5.500 ₺ "Orta Segment"

📉 2026 MODEL DERYA BEDAVACI 2000 MODEL SEZEN AKSU'DAN PAHALI

"2000 yılında asgari ücretin %18'i sizi Sezen Aksu ile göz göze getirirdi. 2026'da aynı %18'lik bütçe sizi ancak Derya Bedavacı ile buluşturabiliyor. Eğer o eski 'en ön sıra' prestijini Özcan Deniz veya Levent Yüksel ile yaşamak isterseniz, artık maaşın beşte birini değil, neredeyse yarısını (%40) masaya bırakmanız şart.

2000 Yazı: Enflasyon canavarı %39 ile ortalığı kasıp kavururken, bir asgari ücretli maaşının (80 milyon TL) sadece %18’iyle protokolde Sezen Aksu izleyebiliyordu.

2026 Nisan: Yıllık enflasyon %30,87 seviyesinde. Yani 26 yıl öncesine göre daha "düşük" bir enflasyon ortamı var. Ancak bugün asgari ücretli (28.075 ₺), yerli bir starı en önden izlemek için maaşının %39’unu (11.000 ₺) feda etmek zorunda.

Yıl Enflasyon Oranı Asgari Ücret Konser Bileti (Tahmini Oran) Maaşın Yüzdesi Olarak Konser 2000 Yazı %39 80 milyon TL Belirtilmemiş (ancak maaşın %18'iyle izlenebiliyordu) %18 2026 Nisan %30,87 28.075 ₺ 11.000 ₺ (Tahmini) %39

ORGANİZASYON ÖĞRENCİLERİ YOK SAYIYOR

İşte tam bu noktada prestij el değiştiriyor: Eskiden sanatçılar için Cemil Topuzlu’ya çıkmak bir rütbeydi; şimdi o koltuklarda oturabilmek izleyici için sınıfsal bir rütbeye dönüştü. Çünkü bilet fiyatları artık bir öğrencinin biriktirdiği okul harçlığından, okul aile birliği bütçesine transfer oldu!

VİZESİ OLAN YAŞADI

Euro'nun 52,85 ₺ olduğu bir iklimde bile, dünya starları Harbiye’den daha ucuz:

Gorillaz (Atina - 25 Haziran 2026): Festival bileti sadece 50 € (2.642 ₺). Harbiye’de sahneyi yarım yamalak gören 'kısıtlı görüş' bileti (3.420 ₺) Gorillaz’dan 800 TL daha pahalı!

Dua Lipa (Berlin - 14 Haziran 2026): 115 Euro'luk (6.077 ₺) biletiyle Dua Lipa, Harbiye’deki Özcan Deniz protokolünün neredeyse yarı fiyatına geliyor.