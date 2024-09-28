Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu! En iyi film ödülü 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri'ne gitti

28 Eylül 2024 23:57 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 00:05

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilgen Ceylan'ın başkanlığındaki juri üyeleri en iyi film ödülünü Murat Fıratoğlu'nun yönettiği 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verdi. İşte diğer ödülleri kazanan filmler ve yönetmenler...

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31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Yarışma Ödülleri sahiplerine kavuştu.

Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Nuri Bilge Ceylan​ başkanlığındaki jüri bazı sürpriz kararlara imza attı. Medya Tava'nın aktardığı bilgiye göre, birçok ödülün iki farklı film ya da kişiye paylaştırıldığı gecede, kadın yönetmenlerin filmlerinin yeterince ön plana çıkmaması da gözlerden kaçmadı.

İşte ödül alan filmler ve yönetmenleri:

EN İYİ FİLM

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu

EN İYİ YÖNETMEN

Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Erdem Şenocak / Ölü Mevsim

Ahmet Rıfat Şungar / Gecenin Kıyısı

SERENAY SARIKAYA: ADANA SEVDAMI BİLEN BİLİR

Serenay Sarıkaya ödülü takdim ederken "Adana sevdamı bilen bilir. Çok zor bir işmiş. Hiç uyumadık. Festivalde yarışan bütün Oyuncu arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim. Ben de ilhamla doldum." diye konuştu.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Funda Eryiğit / Ölü Mevsim

Ece Yaşar / Ölü Mevsim

EN İYİ SENARYO

Selen Örcan, Doğuş Algün / Ölü Mevsim

Erkan Tahhuşoğlu / Döngü

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Serkan Ercan / Ölü Mevsim

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Nesrin Uçarlar / Ölü Mevsim

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ

Rainer Nigrelli / Gecenin Kıyısı

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

Erim Gayretli / Hiçbir Şey Yerinde Değil

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Peter Zeitlinger / Yeni Şafak Solarken

SİYAD CÜNEYT CEBENOYAN EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu

FİLM YÖNETMENLERİ DERNEĞİ EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ

Hakkı / Hikmet Kerem Özcan

Döngü / Erkan Tahhuşoğlu

UMUT VEREN ERKEK OYUNCU

Ömer Akalın / Hêvî (Umut)

TÜRKAN ŞORAY UMUT VEREN KADIN OYUNCU

Tuana Almacı/ Hakkı

EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ

Son of Philip / Yeni Şafak Solarken

ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ

Hakkı / Hikmet Kerem Özcan

KADİR BEYCİOĞLU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik

YILMAZ GÜNEY ÖZEL ÖDÜLÜ

Gecenin Kıyısı / Türker Süer