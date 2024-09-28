Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu! En iyi film ödülü 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri'ne gitti
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Ödülleri sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Türk yönetmen Nuri Bilgen Ceylan'ın başkanlığındaki juri üyeleri en iyi film ödülünü Murat Fıratoğlu'nun yönettiği 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verdi. İşte diğer ödülleri kazanan filmler ve yönetmenler...
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Yarışma Ödülleri sahiplerine kavuştu.
Çukurova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jüri bazı sürpriz kararlara imza attı. Medya Tava'nın aktardığı bilgiye göre, birçok ödülün iki farklı film ya da kişiye paylaştırıldığı gecede, kadın yönetmenlerin filmlerinin yeterince ön plana çıkmaması da gözlerden kaçmadı.
İşte ödül alan filmler ve yönetmenleri:
EN İYİ FİLM
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu
EN İYİ YÖNETMEN
Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Erdem Şenocak / Ölü Mevsim
Ahmet Rıfat Şungar / Gecenin Kıyısı
SERENAY SARIKAYA: ADANA SEVDAMI BİLEN BİLİR
Serenay Sarıkaya ödülü takdim ederken "Adana sevdamı bilen bilir. Çok zor bir işmiş. Hiç uyumadık. Festivalde yarışan bütün Oyuncu arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim. Ben de ilhamla doldum." diye konuştu.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Funda Eryiğit / Ölü Mevsim
Ece Yaşar / Ölü Mevsim
EN İYİ SENARYO
Selen Örcan, Doğuş Algün / Ölü Mevsim
Erkan Tahhuşoğlu / Döngü
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Serkan Ercan / Ölü Mevsim
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Nesrin Uçarlar / Ölü Mevsim
EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ
Rainer Nigrelli / Gecenin Kıyısı
EN İYİ SANAT YÖNETMENİ
Erim Gayretli / Hiçbir Şey Yerinde Değil
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Peter Zeitlinger / Yeni Şafak Solarken
SİYAD CÜNEYT CEBENOYAN EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri / Murat Fıratoğlu
FİLM YÖNETMENLERİ DERNEĞİ EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ
Hakkı / Hikmet Kerem Özcan
Döngü / Erkan Tahhuşoğlu
UMUT VEREN ERKEK OYUNCU
Ömer Akalın / Hêvî (Umut)
TÜRKAN ŞORAY UMUT VEREN KADIN OYUNCU
Tuana Almacı/ Hakkı
EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ
Son of Philip / Yeni Şafak Solarken
ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ
Hakkı / Hikmet Kerem Özcan
KADİR BEYCİOĞLU JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Hiçbir Şey Yerinde Değil / Burak Çevik
YILMAZ GÜNEY ÖZEL ÖDÜLÜ
Gecenin Kıyısı / Türker Süer