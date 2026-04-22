Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Altın, gümüş ve bakırın değerine değer katıyor! Ateşle sanatı yeniden yazıyor

Düzce'de 'telkari' ustası Muharrem Güneş; altın, gümüş ve bakıra ateşle yeniden şekillendiriyor, değerine değer katıyor. 40 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren Güneş, telkari sanatının değerine dikkat çekti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:57

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geleneksel el sanatçılarından 54 yaşındaki Muharrem Güneş, günümüze taşınan telkari sanatında 40 yıldır altın, gümüş ve bakır tellerden takı, süs ve hediyelik eşyalar üretiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleneksel el sanatçılarından 54 yaşındaki Muharrem Güneş, 40 yıldır telkari sanatıyla altın, gümüş ve bakır tellerden takı ve süs eşyaları üretiyor.
Muharrem Güneş, 1986 yılında Beypazarı'ndaki akrabalarının atölyelerinde telkari sanatını öğrendi.
Genç yaşta ustalık belgesi alan Güneş, uzun yıllar halk eğitim merkezlerinde ve kendi atölyelerinde telkari kursları verdi.
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, usta Güneş'i ziyaret ederek telkari sanatının incelikleri hakkında bilgi aldı.
Alemdaroğlu, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
Alemdaroğlu, telkari sanatının kültürel miras açısından taşıdığı değeri vurguladı.
Konuralp bölgesinde yaşayan telkari ustası Muharrem Güneş, 1986 yılında Beypazarı’ndaki akrabalarının atölyelerinde sanatı öğrendi. Genç yaşta ustalık belgesi alan Güneş, uzun yıllar halk eğitim merkezlerinde ve kendi atölyelerinde telkari kursları verdi.

GELECEK NESİLLERE AKTARILMALI

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, usta Güneş’i ziyaret ederek tecrübeleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette telkari sanatının incelikleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinen Alemdaroğlu, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

KÜLTÜREL MİRAS

Usta sanatçı Muharrem Güneş’in üretim süreçlerini yerinde inceleyen Alemdaroğlu, telkari sanatının kültürel miras açısından taşıdığı değeri vurguladı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
