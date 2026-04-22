Altın, gümüş ve bakırın değerine değer katıyor! Ateşle sanatı yeniden yazıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geleneksel el sanatçılarından 54 yaşındaki Muharrem Güneş, günümüze taşınan telkari sanatında 40 yıldır altın, gümüş ve bakır tellerden takı, süs ve hediyelik eşyalar üretiyor.
Konuralp bölgesinde yaşayan telkari ustası Muharrem Güneş, 1986 yılında Beypazarı’ndaki akrabalarının atölyelerinde sanatı öğrendi. Genç yaşta ustalık belgesi alan Güneş, uzun yıllar halk eğitim merkezlerinde ve kendi atölyelerinde telkari kursları verdi.
Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, usta Güneş’i ziyaret ederek tecrübeleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette telkari sanatının incelikleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinen Alemdaroğlu, geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
Usta sanatçı Muharrem Güneş’in üretim süreçlerini yerinde inceleyen Alemdaroğlu, telkari sanatının kültürel miras açısından taşıdığı değeri vurguladı.