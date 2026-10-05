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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:15

Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eserin Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Glyptotek Müzesi’nde ziyaretçilerle buluştuğunu duyurdu. Roma döneminde modanın kimlik, statü ve güçle ilişkisini ele alan sergide Anadolu’nun kültürel mirası, dünyanın önemli müzelerinden seçilen eserlerle birlikte sergileniyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:15

Kültür ve Turizm Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burdur Müzesi eserlerinin uluslararası bir sergi kapsamında ’da sanatseverlerle buluşmasına ilişkin bilgi verdi.

“Anadolu’nun kültürel mirasını dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşturuyoruz.” ifadelerini kullanan Ersoy, Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eserin Glyptotek Müzesi’nde açılan “Roma İmparatorluğu’nda Modanın Gücü” sergisinde yer aldığını belirtti.

Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

“Roma döneminde kıyafetlerin, takıların ve saç biçimlerinin kimliği, toplumsal statüyü ve gücü nasıl yansıttığını anlatan sergide eserlerimiz, dünyanın önemli müzelerinden seçilen eserlerle birlikte yer alıyor. 29 Mart 2027’ye kadar açık kalacak bu sergiyle Anadolu’nun zengin tarihini uluslararası ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Serginin odağında imparatorluk ailesini, Roma seçkinlerini ve imparatorluğun farklı bölgelerinden kişileri tasvir eden büyük ölçekli mermer heykeller bulunuyor. Arkeolojik tekstiller, takılar ve ayakkabılar da dönemin giyim kültürünü ve kişilerin kendilerini toplum içinde nasıl temsil ettiklerini ziyaretçilerin gözleri önüne seriyor.

Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde

ANADOLU’NUN MİRASI ULUSLARARASI KOLEKSİYONLARLA BULUŞTU

Burdur Müzesi’nden ödünç verilen 18 eser; Glyptotek’in Roma dönemi koleksiyonlarının yanı sıra British Museum, Danimarka Ulusal Müzesi ve Thorvaldsens Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle birlikte sergileniyor.

Bu birliktelik, Anadolu’nun Roma dönemi kültürel mirasının farklı coğrafyalardan eserlerle birlikte incelenmesine ve giyim, kimlik ve toplumsal statü ilişkisi üzerinden yeni bir bilimsel bağlamda ele alınmasına imkân sağlıyor.

Antik Roma’nın görkemli eserleri asırlar sonra dünya sahnesinde

Sergi, Antik Çağ’daki giyim alışkanlıklarını günümüzde moda, kimlik ve görsel temsil üzerine yürütülen tartışmalarla da ilişkilendirerek moda ile güç arasındaki ilişkinin tarihsel kökenlerine dikkat çekiyor.

SERGİYE BİLİMSEL YAYIN VE ETKİNLİKLER EŞLİK EDECEK

Sergi kapsamında küratör Dr. Cecilie Brøns ve müze editörü Anna Manly editörlüğünde Danca ve İngilizce kapsamlı, hakemli bir bilimsel yayın hazırlanıyor. Uluslararası akademisyenlerin katkı sunduğu 12 bölümden oluşan yayında, Roma heykel sanatında giyim ve kimlik konusu farklı yönleriyle ele alınacak.

Sergi süresince eğitim programları, rehberli turlar, konferanslar, disiplinler arası etkinlikler ve sesli rehber uygulamalarının yanı sıra moda tasarımcıları ve yayın kuruluşlarıyla iş birlikleri de planlanıyor. Yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarılan kültür varlıklarının ait oldukları topraklara dönmesi, yalnızca geçmişte yaşanan bir haksızlığın giderilmesini değil, aynı zamanda kurumlar arasında güvene dayalı yeni bir iş birliği döneminin başlamasını da mümkün kılıyor. Septimius Severus başının iadesinin ardından gelişen bu süreç de iadelerin bilimsel çalışmalar, sergiler, eser ödünçleri ve kültürel değişimlerle kalıcı ve karşılıklı bir iş birliğine dönüşebileceğinin önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

ROMA’DA KIYAFETLER NE ANLATIYORDU?

1 Ekim’de açılan “The Power of Fashion in the Roman Empire” başlıklı sergi, Antik Çağ’da giyim ve kişisel görünümün toplumsal kimliğin oluşmasındaki ve ifade edilmesindeki rolünü ele alıyor. Kıyafetler, takılar, saç biçimleri ve kişisel süslenmenin Roma dünyasında statü ve gücün görsel göstergeleri olarak nasıl kullanıldığı farklı eser gruplarıyla anlatılıyor. Glyptotek Müzesi’ndeki sergi, 29 Mart 2027’ye kadar ziyaret edilebilecek.

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ETİKETLER
#danimarka
#Mehmet Nuri Ersoy
#Burdur Müzesi
#Glyptotek Müzesi
#Roma İmparatorluğu’nda Modanın Gücü
#Kültür - Sanat
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