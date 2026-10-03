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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:24

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılındaki 21’inci durağı olan Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Dördüncü kez festival heyecanını yaşayan kent, 3-11 Ekim tarihleri arasında 14 farklı mekanda gerçekleştirilecek 246 etkinlikle kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Zeugma’nın eşsiz mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılığa uzanan kültürel değerler festival programında yer alırken, Gaziantep’in dünyaca tanınan mutfak kültürü de 70’ten fazla Lezzet Noktası’nda keşfedilecek.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 13:24

tarafından düzenlenen ’ne dördüncü kez ev sahipliği yapan ’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Zeugma Mozaik Müzesi’ndeki açılış programına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

“GAZİANTEP GEÇMİŞİNİ GELECEĞE TAŞIYAN BİR KÜLTÜR ŞEHRİ”

Açılış programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin binlerce yıllık tarihi, İpek Yolu üzerindeki eşsiz konumu, güçlü kültürel mirası ve UNESCO tescilli gastronomisiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne 4’üncü kez ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

Gaziantep’in geçmişten aldığı büyük mirası bugün de yaşatan, kültürünü ve sanatını günlük hayatının bir parçası olarak geleceğe taşıyan özel bir şehir olduğunu ifade eden Çeber, festival boyunca ziyaretçilerin kentin yalnızca tarihini değil; ustasını, sanatını, mutfağını ve kadim şehir kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacağını söyledi.

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine; beyrandan yuvalamaya, kebaptan Antep baklavasına kadar Gaziantep’in zengin kültürel ve gastronomik değerlerinin Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturulacağını vurgulayan Çeber, “Gaziantep, yalnızca geçmişiyle övünen değil, geçmişini geleceğe taşıyan yaşayan bir kültür şehridir. Dokuz gün boyunca yüzlerce etkinlikle kültürü, sanatı ve gastronomiyi şehrimizin dört bir yanında hep birlikte yaşayacağız.” dedi.

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

“GAZİANTEP, KÜLTÜR YOLU ROTASININ EN GÜÇLÜ DURAKLARINDAN BİRİ”

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi İpek Yolu üzerinde yükselen Gaziantep’in binlerce yıllık geçmişini canlı şehir kültürüyle harmanlayan önemli bir merkez olduğunu belirterek, “Gaziantep bugün dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin coşkusuna ev Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılındaki 21’inci durağı olan Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı. Dördüncü kez festival heyecanını yaşayan kent, 3-11 Ekim tarihleri arasında 14 farklı mekanda gerçekleştirilecek 246 etkinlikle kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Zeugma’nın eşsiz mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılığa uzanan kültürel değerler festival programında yer alırken, Gaziantep’in dünyaca tanınan mutfak kültürü de 70’ten fazla Lezzet Noktası’nda keşfedilecek.

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Zeugma Mozaik Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Gaziantep”, “Minyatürvari Seramik” ve “Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam” sergilerini ziyaret etti.

GAZİANTEP’TE KONSERLER DOKUZ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak.

Gaziantep’te GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı

Festival süresince sergiler, tiyatro ve sahne gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, çocuk oyunları ve etkinlikleri ile gastronomi programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep Festival Park’ta kurulacak Çocuk Köyü ise festival boyunca çocuklara yönelik oyun, atölye ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 11 Ekim’e kadar kentin tarihi mekanlarından kültür ve sanat alanlarına, konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden 70’ten fazla Lezzet Noktası’na uzanan programıyla Gazianteplileri ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.
 

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ETİKETLER
#gaziantep
#Türkiye Kültür Yolu Festivali
#kültür ve turizm bakanlığı
#Zeugma Mozaik Müzesi
#Gastroantep Kültür Yolu Festivali
#Kültür - Sanat
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