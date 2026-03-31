Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakan Ersoy duyurdu! Kanada'dan Türkiye'ye tarihi iade!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi kültür varlığı iadesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kanada Federal Mahkemesi kararıyla 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması Türkiye’ye iade edilirken bu süreç, Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi iade olmasıyla tarihî bir nitelik taşıdı ve uluslararası hukuk açısından da emsal oluşturdu.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 10:33

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk resmi kültür varlığı iadesi olarak kayıtlara geçti. Kanada’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen iade süreciyle 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması dün akşam ülkemize teslim edildi.

Kanada'dan Türkiye'ye ilk resmi kültür varlığı iadesi gerçekleşti.
Kanada'dan Türkiye'ye 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışması iade edildi.
Eserler, 17. ve 19. yüzyıllar arasına tarihleniyor ve Arapça ile Osmanlı Türkçesi metinler içeriyor.
İade süreci, eserlerin Ocak 2024'te İstanbul'dan Vancouver'a götürülmek istenirken Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından durdurulmasıyla başladı.
Kanada Federal Mahkemesi'nin kararıyla eserler Türkiye'ye ait kültür varlıkları olduğuna hükmedilerek iade edildi.
Bu iade, uluslararası alanda güçlü bir emsal niteliği taşıyor ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yeni bir iade sürecini daha sonuçlandırdıklarının müjdesini vererek gelişmeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'ESERLER ANAVATANINA DÖNECEK'

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mirasımıza sahip çıkıyor, tarihin emanetlerini doğduğu topraklara kavuşturuyoruz...Yeni bir iadeyi daha sonuçlandırdık. Kanada’dan Türkiye’ye ilk resmi iadeyi dün akşam gerçekleştirdik. 17.-19. yüzyıllar arasına tarihlenen 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasını Kanada'nın başkenti Ottawa’da teslim aldık. Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından başlatılan süreci büyük bir titizlikle yürüterek bilimsel ve hukuki mücadelemizi sonuçlandırmış olduk. Kanada Federal Mahkemesinin kararıyla eserler şimdi anavatanına dönecek. Bu iade, uluslararası alanda da güçlü bir emsal niteliği taşıyor. Yasa dışı yollarla bu topraklardan koparılan her eserin izini sürüyor ve tek tek geri alıyoruz. Süreci başarıyla yürüten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile Ottowa Büyükelçiliğimiz başta olmak üzere katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

TESLİM TÖRENİ OTTAWA'DA

Eserler, 30 Mart'ta Kanada’nın başkenti Ottawa’da bulunan Kanada Koruma Enstitüsü’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye resmen teslim edildi.

Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz Kanadalı yetkililerden teslim aldı.

Bu iade süreci, 1970 UNESCO Sözleşmesi kapsamında uluslararası iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirilirken kültürel mirasın korunmasına yönelik küresel dayanışmanın güçlü bir göstergesi olarak kayda geçti.

KANADA'DAN TÜRKİYE'YE İLK RESMİ İADE TARİHE GEÇTİ

Kanada Federal Mahkemesinin 11 Eylül 2025 tarihli kararı doğrultusunda alınan iade kararıyla birlikte, Kanada’dan Türkiye’ye ilk kez resmi bir kültür varlığı iadesi gerçekleştirildi. Bu yönüyle karar, uluslararası kültür varlığı hukukunda emsal niteliği taşıyor. İade edilen eserler; farklı yazma eser ciltlerinden kopartılmış 7 el yazması sayfa, 2 nadir matbu eser sayfası ve 2 modern hat çalışmasından oluşuyor. 17 ile 19'uncu yüzyıllar arasına tarihlenen bu eserlerin Arapça ve Osmanlı Türkçesi metinler içerdiği, fıkıh, tasavvuf, tarih ve edebiyat alanlarına ışık tuttuğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, yazma eser sayfalarının özgün ciltlerinden koparıldığı ve bazı varaklara sonradan modern minyatürler eklendiği tespit edildi. Bu müdahalelerin sahtecilik ve ticari amaçlı olduğu, eserlerin kültür varlığı niteliğini koruduğu değerlendirildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Eserler, Ocak 2024’te İstanbul’dan Vancouver’a götürülmek istenirken Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından durduruldu. Sürecin Kanada Miras Bakanlığına intikal etmesinin ardından Türkiye ile resmi temas kuruldu ve teknik ile hukuki süreç başlatıldı.

Türkiye’nin sunduğu bilimsel raporlar ve hukuki belgeler doğrultusunda Kanada Federal Mahkemesi, eserlerin 2863 sayılı kanun kapsamında Türkiye’ye ait kültür varlıkları olduğuna hükmederek iade kararı verdi. Kanada’dan gerçekleştirilen bu ilk resmi iade, yalnızca eserlerin dönüşü değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası iş birliğinin geldiği noktayı da ortaya koydu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
