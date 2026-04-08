Bakan Ersoy: 'Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak' eseri Türk dünyasıyla buluşuyor!

Türk dünyasında ortak dil ve kültür bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Türk düşüncesinin temel metinlerinden biri olan “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eser, beş farklı Türk lehçesinde yayımlanarak ortak hafızayı pekiştiren önemli bir adım olarak hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Ziya Gökalp’in Türk düşünce tarihinde belirleyici bir rol üstlendiğine dikkat çekerek onun fikirleriyle modern Türkiye’nin temel taşlarının şekillendiğini vurguladı. Tanıtım toplantısında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert’de yer aldı.

“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” yaklaşımının milletin kimlik inşasında önemli bir referans olduğunu belirten Bakan Ersoy törende yaptığı konuşmada, eserin ayrışmalara karşı birleştirici bir perspektif sunduğunu dile getirdi. Eserin artık geniş bir coğrafyada okunmaya hazır hale geldiğini kaydeden Ersoy, “Türk kültür semasının en parlak yıldızlarından biri olan Ziya Gökalp’in fikrî mirasını gelecek kuşaklara ulaştırmak için bir adım atmıştık.” dedi.

İSTANBUL’DAN ORTA ASYA’YA UZANAN ORTAK VİZYON

Gökalp’in düşünce dünyasının yalnızca Anadolu ile sınırlı olmadığını ifade eden Ersoy, onun Türk dünyasının geniş coğrafyasını bir bütün olarak ele aldığını vurguladı. Eserin, Türkiye sınırlarını aşan bir fikir köprüsü olarak hazırlandığını dile getiren Ersoy şunları kaydetti: “O daima, İstanbul’dan başlayıp Bakü’den geçerek Taşkent’in kadim sokaklarından Aşkabat ve Astana’ya, Almatı’nın yaylalarından Bişkek’in bereketli topraklarına ve bunların da ötesine uzanan muazzam Türk dünyasının varlığına bir bütün olarak sahip çıkmıştır.”

DİLE VE KÜLTÜRE YÖNELİK MÜDAHALELERE KARŞI ORTAK DURUŞ

Türk dünyasının birlikteliğinde dil ve kültürün temel unsur olduğuna dikkat çeken Ersoy, geçmişte bu bağların zayıflatılmasına yönelik girişimlere değindi. Ortak değerlerin korunmasının önemine işaret eden Ersoy, şunları söyledi: “Bizi bize yabancılaştırmak için 100 yılı aşkın süredir hangi yol ve yöntemleri denediklerini, uyguladıklarını hepimiz biliyoruz. Bir olduğumuzu, ayrı değil aynı olduğumuzu unutturmak için tarihimize, kültürümüze, inancımıza, gelenek ve göreneklerimize saldırdılar. Bu değerlere göre yaşamamızı engellemek için zulmettiler. Eğitim adı altında çocuklarımızı aslî kimliklerini inkâr etmeye şartladılar. Bütün bunların başarıya ulaşması için de bizi hepsinden bir anda koparabilecek en özgün değerimize yani dilimize pranga vurmak istediler.”

Bilim insanlarından sanatçılara uzanan köklü bir birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu da dile getiren Ersoy, bu mirasın yeni nesillere aktarılmasıyla Türk dünyasının ortak değerler etrafında daha güçlü bir şekilde buluşacağını ifade etti. Türk Dil Kurumunun önemli bir çalışmaya imza attığını belirten Ersoy, konuşmasının sonunda, projede emeği geçenlere teşekkür ederek Ziya Gökalp’in fikir mirasına katkı sunan isimleri saygı ve minnetle andı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programın ardından, doğumunun 150’nci yılı dolayısıyla hazırlanan Ziya Gökalp Sergisi'ni gezdi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde, TÜRKSOY ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) iş birliğinde düzenlenen sergide, Ziya Gökalp’in fikir dünyasını yansıtan içerikler ziyaretçilere sunuldu. Bakan Ersoy, sergide yer alan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.