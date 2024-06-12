Cesareti olan gidip izlesin! Ucunda 70 bin TL'lik ödül var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:25
Türk korku sinemasında Siccin serisinin 7 filmi vizyona girmek üzere. 14 Haziran'da izleyicilerle buluşacak film öncesi dikkat çeken bir haber geldi. Filmi izleyen bir kişiye 70 bin TL'lik cesaret ödülü verileceğini açıkladı.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği Siccin 7, 14 Haziran'da izleyicisiyle buluşacak. Filmin oldukça korkutucu olduğu iddia edilirken ilginç bir haber yayıldı.
70 BİN TL'LİK CESARET ÖDÜLÜ
Filmi izleyen bir kişiye 70 bin TL'lik cesaret ödülü verileceği öğrenildi. Öte yandan 70 bin TL'lik ödül sosyal medyayı ikiye bölerken filmin ne kadar korkutucu olduğu da merak konusu oldu.
Kaynak: tgrthaber.com