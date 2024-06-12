Cesareti olan gidip izlesin! Ucunda 70 bin TL'lik ödül var

12 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:25

Memduh Paşa Yalısı'nda filmlere konu olacak soygun: Güvenlik olarak işe girdi, 130 milyon TL'lik vurgun yaptı

Memduh Paşa Yalısı'nda filmlere konu olacak soygun: Güvenlik olarak işe girdi, 130 milyon TL'lik vurgun yaptı

Senaristliğini ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği Siccin 7, 14 Haziran'da izleyicisiyle buluşacak. Filmin oldukça korkutucu olduğu iddia edilirken ilginç bir haber yayıldı.

70 BİN TL'LİK CESARET ÖDÜLÜ

Filmi izleyen bir kişiye 70 bin TL'lik cesaret ödülü verileceği öğrenildi. Öte yandan 70 bin TL'lik ödül sosyal medyayı ikiye bölerken filmin ne kadar korkutucu olduğu da merak konusu oldu.