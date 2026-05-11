Cruise seyahatinin dev ismi MSC Fantasia, İstanbul limanından Ege, Akdeniz ve Adriyatik’in büyüleyici kıyılarına yelken açmaya hazırlanıyor. 'Lüks tatil' algısını yıkan MSC Fantasia’nın 9 günlük seyahat deneyimi, sunduğu fiyat avantajıyla tatilcilerin yeni gözdesi oldu. MSC Cruise Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, bu benzersiz yolculuğun merak edilenlerini Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e anlattı.

HABERİN ÖZETİ Cruise seyahati artık lüks değil! 'Emeklilik işi tatil' algısı tarih oluyor! MSC Fantasia gemisi, İstanbul çıkışlı 9 günlük Ege, Akdeniz ve Adriyatik seyahat rotalarıyla kruvaziyer tatilini daha erişilebilir hale getiriyor. MSC Fantasia, İstanbul ve Kuşadası çıkışlı seferlerle yaz sezonuna hazırlanıyor. 9 günlük seyahatler 629 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Gemide gastronomi, 5 yüzme havuzu, 12 jakuzi, 7/24 açık spor salonu ve Broadway kalitesinde şovlar gibi çeşitli olanaklar bulunuyor. MSC Cruise Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, kruvaziyer seyahatinin artık sadece belirli bir yaş grubuna hitap etmediğini ve yaş ortalamasının düştüğünü belirtti. İstanbul, rotalarda parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor ve gemiler hem Türk hem de yabancı misafirler tarafından ilgi görüyor.

MSC Cruises’un amiral gemilerinden MSC Fantasia, İstanbul ve Kuşadası çıkışlı seferleriyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor. Galataport İstanbul’un modern atmosferinde yolcularını ağırlayacak olan dev gemi, Türk tatilciler için ulaşılabilir ve uygun fiyatlı lüksün anahtarını sunuyor. Kruvaziyer seyahatini sadece bir tatil değil, erişilebilir bir keşif yolculuğu olarak konumlandıran bu rotalar, hem Türkiye turizmi hem de ekonomi için stratejik bir değer taşıyor.

YÜZEN ŞEHİR İLE HER SABAH BAŞKA BİR ÜLKE

MSC Fantasia’da konfor, eğlence ve gastronomi bir arada sunuluyor. Gemide geçireceğiniz 9 gün boyunca sizi bekleyen ayrıcalıklar şunlar:

Gastronomi: Dünya mutfaklarından seçkiler sunan restoranlar ve 20 saat boyunca açık büfe hizmeti.

Aktivite: 5 yüzme havuzu, 12 jakuzi ve 7/24 açık profesyonel spor salonu.

Eğlence: Her akşam Broadway kalitesinde sahne şovları ve tematik etkinlikler.

Ayrıca MSC Aurea Spa, spor alanları ve her yaşa uygun çocuk kulüpleriyle ailece tatil yapmak isteyenler için kusursuz bir deneyim vadediliyor.

''İSTANBUL CRUISE ROTALARININ PARLAYAN YILDIZI''

MSC Cruise Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu, Türk limanlarının küresel kruvaziyer turizmindeki yükselişini şu sözlerle vurguladı:

''MSC Fantasia'nın esasında Türkiye'ye ilk gelişi değil. MSC Fantasia, senelerdir yaz sezonunda cruise severlerle ve Türk misafirlerimizle buluşuyor. Yaz sezonunda MSC Fantasia'ya ek olarak bir gemimiz daha var. Yaz sezonu da iki, kış sezonunda da bir tane gemi ile birlikte kesintisiz bir şekilde Türk limanlarına uğruyoruz. Gemilerimizin Türk limanlarında daha fazla görülmeye başlamasıyla birlikte Türk misafirlerimiz tarafından da cruise seyahatine ilginin arttığını her geçen yıl gözlemliyoruz. Bu da rakamlarımıza çok net bir şekilde yansıyor. Yalnız Türkler için değil aslında yabancı misafirlerimizi de göz önünde bulundurduğumuz zaman İstanbul'un rotada bulunduğu bütün seferlerimiz baktığımızda İstanbul bu rotaların yıldızı olaraktan öne çıkıyor. İstanbul'dan biniş kabul ediyoruz. Diğer gemimiz MSC Divina ile birlikte Kuşadası'ndan biniş kabul ediyoruz ama aynı zamanda Marmaris'e de uğruyoruz. İki gemimizle birden fazla Türk limanına uğrak yapıyoruz. İstanbul'da şu an Fantasia gemimizle birlikte uğradığımız İstanbul limanında her zaman cruise severler tarafından en çok tercih edilen destinasyonlardan bir tanesi. Cruise seyahati denildiği zaman da genelde yazın deniz, kum, güneşle bağdaştırılan bir tatil şekli olarak karşımıza çıkıyor. Biz uzun zamandır yaz sezonunda zaten gemilerimizle birlikte Türkiye limanlarına uğruyoruz. Birkaç senedir de kış sezonunda da gemilerimizi koymaya başladık. Cruise seyahatinin yaz-kış yapılabilecek bir seyahat şekli olduğunu da anlatmaya çalışıyoruz. Dünyada 23 tane gemimiz var. Bu gemilerden iki tanesi burada ama diğer 21 tanesi de dünyanın çeşit limanlarında. Yaz olan limanlarında da var. Kış olan limanlarında da var.''

9 GÜNLÜK DEV YURT DIŞI TATİL PAKETİ: 629 EURODAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Tatil planlayanların en çok merak ettiği bütçe konusuna açıklık getiren Hekimoğlu, fiyat-performans dengesini şu verilerle paylaştı:

''Cruise seyahatinin çok pahalı bir tatil seçeneği olduğuna dair bir algı var. MSC Fantasia gemisinin 9 günlük rotasını 629 eurodan satıyoruz. Esasında alternatiflerine kıyasla uygun bir seçenek olduğu ortaya çıkıyor. Evinizden çıktığınız zaman, rahatlıkla bir ulaşım aracıyla şehrin merkezinde olan limana ulaşılarak yurt dışına çıkma ve Akdeniz'in seçkin limanlarını deneyimleme, İtalya ve Yunanistan'a rahatlıkla ulaşabilme şansına sahip olduğunuzu aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir keşif yolculuğu olduğunu aktarıyoruz. Keşif yolculuğunda rotamızdaki destinasyonlar çok önemli. Ama gemimizin kendisi de bir destinasyon. Gün içerisinde yapacak o kadar çok aktivite var ki bu gemiye bindiğiniz zaman endişeleneceğiniz tek şey bu kadar çok aktiviteye nasıl yetişebileceğim olabilir. Gemi içerisinde deneyim tercihine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Bu gemiye geldiği zaman misafirlerimiz konforlu, rahat, lezzetli bir yolculuk yapacaklarına emin olabilirler. Bu fiyata nelerin dahil olduğunu da konuşmak gerek. Gün içerisindeki bütün aktiviteler, bütün iknamlar, 20 saat açık büfemiz, her zaman açık olan spor salonlarımız, akşamları Broadway tarzı şovlar, 1600 kişilik amfitiyatro gibi misafirlerimizin aradıkları her şeyi bulabilecekleri bir tatil seçeneği.''



CRUISE TATİLİNDE YAŞ ORTALAMASI DEĞİŞTİ

Gemi seyahatlerine dair toplumdaki genel kanının değiştiğini belirten Hekimoğlu, yaş ortalamasının düştüğüne dikkat çekti:

''Genel olarak cruise seyahatinin belli bir yaşın üzerindeki misafirlerimiz tarafından tercih edildiği ancak emekli olduktan sonra ben bu tatil yap yapabilirim diye bir algı olduğundan yola çıkarsak bu algı kırılmaya başladı. Dünyadaki cruise yaşı ortalamasına bakarsanız 46,5. MSC gemilerine bakacak olursanız da yaş ortalaması 43. Çocuklu aileler, genç çiftler tarafından da cruise seyahatinin tercih edildiğini gösteriyor.''