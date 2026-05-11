Turkcell’den genç mucitlere 3 milyon 300 bin TL’lik ödül!

Turkcell’in gençleri teknoloji üretmeye teşvik etmek amacıyla ikinci kez hayata geçirdiği “Yarının Teknoloji Liderleri Proje Yarışması”nda kazananlar belli oldu. Birinci olan SIGNIFY projesi 1 milyon TL, ikinci MEMOVISION projesi 800 bin TL, üçüncü SMELLCONTROL projesi ise 600 bin TL ile ödüllendirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katıldığı törende, yapay zekadan sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda geliştirilen projeler dikkat çekti. İşte ödül töreninden Tgrthaber.com’a özel açıklamalar ve öne çıkan detaylar…

Turkcell’den genç mucitlere 3 milyon 300 bin TL’lik ödül!
Türkiye’nin teknoloji üretiminde genç beyinleri desteklemeyi hedefleyen , “Yarının Teknoloji Liderleri Proje Yarışması”nın ikinci yılında genç girişimcileri dev bir organizasyonda buluşturdu. Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yenilikçi projelerin yarıştığı organizasyonda, yapay zekâ destekli çözümlerden enerji teknolojilerine kadar birçok dikkat çekici fikir sahneye çıktı.

Turkcell'in ikinci kez düzenlediği 'Yarının Teknoloji Liderleri Proje Yarışması'nda, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yenilikçi projeler ödüllendirildi.
Yarışmaya 829 proje başvururken, 3 milyon 300 bin TL ödül dağıtıldı.
Birinci olan SIGNIFY projesi, işitme engelli bireyler için yapay zeka destekli çeviri sistemi geliştirdi.
İkinci MEMOVISION projesi, dijital reklamların insan zihnindeki etkisini analiz eden bir sistem sundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimlerinde yükselişte olduğunu belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren projeler sahiplerini bulurken, teknoloji dünyasının geleceğine yön verecek genç girişimciler büyük heyecan yaşadı.

829 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİLER

Türkiye’de üniversitelilere yönelik düzenlenen en kapsamlı teknoloji yarışmalarından biri olarak gösterilen organizasyonda bu yıl başvuru sayısı dikkat çekici seviyeye ulaştı. Yarışmaya toplam 829 proje başvururken, finalist ekipler yoğun eğitim ve mentorluk süreçlerinden geçti.

Birinci olan SIGNIFY projesi 1 milyon TL, ikinci MEMOVISION projesi 800 bin TL, üçüncü SMELLCONTROL projesi ise 600 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Jüri özel değerlendirmesiyle seçilen CYBERKIDS, ENERATICS ve KazAI projeleri de 300’er bin TL ödül kazandı.

BAKAN KACIR: TÜRKİYE TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNDE YÜKSELİŞTE

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin son yıllarda teknoloji ve girişimcilik alanında büyük ivme yakaladığını belirterek, “Son 5 yılda Türkiye’de teknoloji girişimlerine 5,5 milyar dolar yatırım yapıldı” ifadelerini kullandı.

Kacır’ın açıklamaları, Türkiye’nin özellikle yapay zekâ, savunma teknolojileri, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında küresel rekabette güç kazanmasına yönelik vizyonun altını çizdi.

DR. ALİ TAHA KOÇ: BİR FİKRE SAHİP ÇIKMAK, YARINA SAHİP ÇIKMAKTIR

Ödül töreninin ev sahipliğini yapan Dr. Ali Taha Koç, gençlere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

''Turkell olarak temel yaklaşımımız, teknolojiyi insanımız için faydaya dönüştürmek. Yarının Teknoloji Liderleri de bu anlayışın yansıması. Gençlerimizin yanında olmayı bundan böyle de sürdüreceğiz. Bir fikre sahip çıkmak, yarına sahip çıkmaktır. Bu cesaretin, herhangi bir ödülden daha değerli olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Yalnızca ödül alanlar değil; fikrinin peşinden gitme cesareti gösteren herkes bu yarışmanın kazananıdır. Ortaya koyduğunuz her fikir, yazdığınız her bir kod, bu ülkenin güçlü yarınlarına atılmış birer imzadır. Bundan böyle de sizlerin yanında olmaya ve ‘Turkcell ile Yarınlar Senin!’ demeye devam edeceğiz.''

TURKCELL AKADEMİ DİREKTÖRÜ KAYMAKCI: AMACIMIZ GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK

Dr. Rumeysa Kaymakcı, Tgrthaber.com mikrofonuna yaptığı açıklamada yarışmanın büyüyen etkisine dikkat çekti.

Kaymakcı, genç girişimcilerin teknoloji üretiminde önemli rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Yarının teknoloji liderleri, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin girişimcilik ruhlarını desteklemek için hayata geçti. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıla oranla başvuru sayımızı tam iki kat arttırdık. 829 proje başvurusu aldık. Başvuru sayımız geçen yıla oranla tam ikiye katladık. Sürdürülebilirlikten yapay zekaya, makine öğrenmesinden enerji sektörüne kadar çok farklı alanlarda öğrencilerimiz başvurularda bulundular. Çok güzel bir eleme sürecinden geçtiler. Amacımız gençlerimizin önünü açmak. Onlara mentor desteği sağladık. Binlerce saat eğitim aldılar. Çok çalıştılar ve bugün artık ödüllerini almanın haklı gururunu yaşıyorlar. Ödülümüz 3 milyon 300 bin TL. Bu heyecanı bizlerle paylaşan, teşrifleriyle bizleri onurlandıran Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.''

1 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜL YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇEVİRİ MOTORUNA

Yarışmanın birincisi olan SIGNIFY projesi, işitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı iletişim sorunlarını çözmeyi hedefleyen destekli çeviri sistemiyle dikkat çekti.

Projenin geliştiricilerinden Yusuf Emre Sönmezgöz, Tgrthaber.com’a yaptığı özel açıklamada projenin detaylarını anlattı:

''Projemizde Turkcell'in düzenlemiş olduğu teknoloji liderleri yarışmasında birinci olarak ödül almaya hak kazandık. Projemiz, engelsiz bireyler için geliştirmiş olduğumuz yapay zeka destekli bir çeviri motoru. Birçok katmanlı yapay zekayı birbirine entegre ederek işaret dilinden ses veya metne ya da metin veya sesten işaret dilinde hızlı ve doğal bir çeviri yapıyor.''

SIGNIFY projesinin özellikle sağlık, bankacılık ve kamu hizmetlerinde işitme engelli bireylerin tercümana ihtiyaç duymadan iletişim kurabilmesini hedeflemesi büyük ilgi gördü.

MEMOVISION PROJESİ DİJİTAL REKLAMCILIKTA YENİ DÖNEMİN KAPISINI ARALADI

İkincilik ödülünü alan MEMOVISION projesi ise dijital reklam ve video içeriklerinin insan zihnindeki etkisini analiz eden sistemiyle öne çıktı.

Projenin geliştiricilerinden Elif Nur Tekay, projelerinin dijital içerik üreticileri için yeni bir dönem başlatabileceğini söyledi:

''Projemiz, dijital reklam videolarında video hatırlanabilirliği ve marka hatırlanabilirliğini yayınlanmadan önce tahmin etmeye odaklanan çok modlu bilişsel analiz platformu. Aynı zamanda bu skorları yorumlayarak, öneri raporları da sunuyoruz Generative AI ile birlikte.''

MEMOVISION’un; ses, görsel ve metin analizlerini aynı sistemde değerlendirerek reklamların insan beynindeki etkisini ölçmesi, pazarlama dünyasında dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

YARIŞMADA ÖNE ÇIKAN DİĞER PROJELER

SMELLCONTROL

Üçüncülük ödülünü kazanan proje; endüstriyel tesisler ve şehirlerde gaz sızıntıları ile uçucu organik bileşiklerin eş zamanlı analizini yaparak erken tespit sağlamayı amaçlıyor.

CYBERKIDS

''Sosyal Okuryazarlılık'' ödülünü kazanan proje, çocukları siber zorbalık, oltalama ve veri ihlallerine karşı oyunlaştırılmış eğitim modeliyle bilinçlendirmeyi hedefliyor.

ENERATICS

''Sürdürülebilir Gelecek'' ödülünün sahibi olan proje, veri merkezlerinde enerji tüketimini optimize ederek karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

KAZAI

''Ölçeklenme Potansiyeli'' ödülünü alan proje ise trafik kazalarında hasar ve kusur analizlerini yapay zekâ destekli dijital sistemle hızlandırmayı hedefliyor.

Yapay zeka, sürdürülebilirlik, dijital reklam teknolojileri ve sosyal fayda odaklı projelerin öne çıktığı organizasyon, Türkiye’nin teknoloji üretiminde yeni nesil girişimcilerle büyümeye devam edeceğinin güçlü mesajını verdi.

