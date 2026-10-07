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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:32

Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’ndeki yükselişine ilişkin değerlendirmede bulundu. “Turizmde büyümeyi; insanımıza daha fazla kazanç sağlayan, doğamızı ve kültürel mirasımızı koruyan bir anlayışla yönetiyoruz.” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, Türkiye’nin 2019’dan bu yana 11 basamak yükselerek 36’ncı sıraya ulaşırken sürdürülebilir turizm programıyla da raporda örnek ülke uygulaması olarak yer aldığını belirtti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:32

Kültür ve Turizm Bakanı , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında ’nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Ekonomik Forumu'nun Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde Türkiye'nin 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36'ncı sıraya çıktığını ve sürdürülebilir turizm programının dünyaya örnek olduğunu açıkladı.
Türkiye, endekste 2019'da 47'nci, 2024'te 37'nci sıradayken 2026'da 36'ncı sıraya yükselerek toplam 11 basamak ilerledi ve endeks puanını yüzde 6,1 artırdı.
Turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8,3'lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişim kaydedildi.
Türkiye'nin sürdürülebilir turizm yaklaşımı ve modeli raporda örnek ülke uygulaması olarak yer aldı.
2022'de GSTC iş birliğiyle başlatılan Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında 2 bin 650'den fazla konaklama tesisi GSTC sertifikasyonu aldı.
GSTC sertifikasyon sisteminin 2030 yılına kadar Türkiye genelindeki tüm konaklama tesisleri için zorunlu hâle getirilmesi öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

“Türk turizmi yükseliyor, sürdürülebilir turizm programımız dünyaya örnek oluyor.” değerlendirmesinde bulunan Ersoy, ’nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye’nin 2019’dan bu yana 11 basamak yükseldiğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama

“DÜNYA GENELİNDEKİ EN YÜKSEK İKİNCİ GELİŞİMİ KAYDETTİK”

Bakan Ersoy, Türkiye’nin sürdürülebilir turizm yaklaşımının raporda örnek uygulama olarak ele alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8,3’lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik.”

Turizmin sağladığı kazanımları toplumun geneline yayma hedefini vurgulayan Ersoy, “Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama

47’NCİ SIRADAN 36’NCILIĞA

WEF’in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019’da 47’nci, 2024’te 37’nci sırada yer aldığı endekste 2026’da 36’ncı sıraya yükseldi. Böylece son dönemde bir basamak daha ilerleyen Türkiye, 2019’dan bu yana toplam 11 basamaklık yükseliş kaydetti.

Türkiye’nin endeks puanı da 2019’daki 4,1206 seviyesinden 2026’da 4,3734’e çıkarak yüzde 6,1 arttı. Puan artışı, 2024–2026 döneminde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama

TÜRKİYE’NİN TURİZM MODELİNE ULUSLARARASI VURGU

Raporda Türkiye, turizmde hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşımıyla örnek ülke uygulaması olarak incelendi. Turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ve büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamalar öne çıktı.

Türkiye’nin 2024 yılından bu yana “Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi”, “Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği” ve “Çevresel Sürdürülebilirlik” göstergelerinin tamamında ilerleme kaydettiği belirtildi. Sosyoekonomik etki alanındaki yüzde 8,3’lük puan artışının yanı sıra turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesinde de yüzde 5,1 gelişim sağlandı.

 

Dünya Ekonomik Forumu Raporunda Türkiye dalgası: Turizmde 11 basamaklık dev sıçrama

2650'DEN FAZLA TESİSLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAMLESİ

Türkiye’nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı, raporda önemli bir adım olarak gösterildi.

Raporda, 2 bin 650'den fazla konaklama tesisinin GSTC sertifikasyonu aldığı, sertifikasyon sisteminin 2030 yılına kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hâle getirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Programın; çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde yansıtılması gibi temel unsurları kapsadığı belirtildi.

Türkiye örneği üzerinden, turizmde büyümeyi yönetirken yerel ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları güçlendirmenin önemine işaret edildi. Yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlaması ve destinasyonlarda yaşam kalitesinin desteklenmesi, sektörün uzun vadeli başarısının temel unsurları arasında gösterildi.

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ETİKETLER
#Türkiye
#Mehmet Nuri Ersoy
#kültür ve turizm bakanlığı
#dünya ekonomik forumu
#Sürdürülebilir Turizm Programı
#Seyahat Ve Turizm Gelişmişlik Endeksi
#Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı
#Kültür - Sanat
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