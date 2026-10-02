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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:50

Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi: Alternatif pazarlar ve yeni uçuş noktaları masada

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Hava Yolları yönetimi ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkileri çerçevesinde uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesini ve yeni destinasyonların uçuş ağına kazandırılmasını ele aldıklarını belirten Ersoy, “Bayrak taşıyıcımız THY’nin dünyaya uzanan uçuş ağıyla ülkemizin kültür ve turizm zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı, Türkiye markasını güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi: Alternatif pazarlar ve yeni uçuş noktaları masada
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:50

Kültür ve Turizm Bakanı , Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur ve Genel Müdür Yardımcısı Harun Baştürk ile bir araya geldi.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kabulde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de yer aldı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin turizmdeki yükselişini destekleyecek iş birliği imkânlarının, hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarının ve ülkeye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımların ele alındığını bildirdi.

Bakan Ersoy ve THY yönetiminden turizm zirvesi: Alternatif pazarlar ve yeni uçuş noktaları masada

UÇUŞ KAPASİTESİ İÇİN ALTERNATİF PAZARLAR GÜNDEMDE

Bakan Ersoy, kabule ilişkin sosyal medya paylaşımında, Türkiye’nin turizmdeki yükselişini destekleyecek iş birliği imkânlarını, hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarını ve ülkeye yönelik seyahat talebini artıracak ortak adımları ele aldıklarını bildirdi.

Bölgesel gelişmelerin hava ulaşımına etkisinin de görüşüldüğünü belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
“Bölgemizde yaşanan gelişmelerin hava ulaşımına etkileri çerçevesinde, uçuş kapasitesinin alternatif pazarlarla desteklenmesini ve yeni destinasyonların uçuş ağına kazandırılması üzerine görüş alışverişinde bulunduk.”

TÜRKİYE’NİN TANITIMINDA ORTAK HEDEF

Türkiye’nin kültür ve turizm zenginliğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılması, görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. THY’nin uçuş ağı ile hedef pazarlardaki tanıtım çalışmalarının Türkiye turizmine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Ersoy, paylaşımında turizmi yılın tamamına ve Türkiye’nin dört bir yanına yayma hedefini de vurgulayarak, “Turizmi yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yaymak için kurumlarımız arasındaki iş birliğini geliştirmeyi sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu. Bakan Ersoy, THY yönetimine ziyaretleri ve Türkiye turizmine sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

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#murat şeker
#Mehmet Nuri Ersoy
#Ahmet Olmuştur
#Harun Baştürk
#İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
#Gündem
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