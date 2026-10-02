Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarıyla görüşme trafiği devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
CHP'den istifa eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 1 Ağustos'ta AK Parti'ye geçmiş; rozetini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı.