Dünyaca ünlü yönetmen David Lynch hayatını kaybetti! 

16 Ocak 2025 23:18 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 23:21

Sinema dünyasının ünlü isimlerinden biri olan David Lynch, hayatını kaybetti. "Fil Adam", "Mavi Kadife", "İkiz Tepeler", "Kayıp Otoban" ve "Mulholland Çıkmazı" gibi unutulmaz eserlerin yönetmeni olan Lynch’e, birkaç ay önce "amfizem" teşhisi konulmuştu.

Amerikalısinema​ dünyasının efsane isimlerinden David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Sinemada çığır açan eserleriyle tanınan Lynch'in vefatını ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bir süredir amfizem hastalığıyla mücadele eden Lynch'in sağlık durumu, Los Angeles​'taki evinden taşınmasının ardından daha da kötüleşmişti. Deadline'a konuşan kaynaklar, sürecin yönetmenin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

"Blue Velvet", "Mulholland Drive", "Eraserhead", "Wild at Heart" ve "The Elephant Man" gibi filmleriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Lynch, sanatseverlerin hafızasında derin izler bıraktı.

3 KEZ OSCAR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ!

Lynch, kariyeri boyunca Blue Velvet, The Elephant Man ve Mulholland Drive ile üç kez en iyi yönetmen dalında Oscar’a aday gösterildi.

Son büyük projesi, 2017'de yayınlanan ve 1990'ların başında iki sezon süren TV dizisine devam eden Twin Peaks: The Return oldu.

Lynch, geçen yıl Ağustos ayında, uzun yıllar sigara tüketiminden kaynaklanan kronik bir akciğer hastalığı olan amfizemle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yönetmen, teşhise rağmen "mükemmel durumda" olduğunu ve "asla emekli olmayacağını" ifade etmişti.