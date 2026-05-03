Dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı’na ziyaretçi akını! Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak biliniyor

Bünyesinde 10 binden fazla mezar bulunduran ve Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, 210 dönümlük bir arazide bulunuyor.

BİRÇOK İLDEN DAHA FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarırken ilkbahar mevsimiyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçileri ağırlıyor.

"MEZAR TAŞLARI ÇOK ETKİLEYİCİ"

İstanbul’dan gelen ziyaretçi Muhammed Niyazi Dağ, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndan çok etkilendiklerini söyledi. Dağ, "İstanbul'dan geldik. Türk tarihi için çok önemli bir yer olan Ahlat Selçuklu Mezarlığını görmek nasip oldu. Çok güzel bir yer. Tarihimiz açısından çok önemli bir yer. Bitlis'in, Tatvan'ın, Van'ın doğal güzelliklerini, tarihi güzelliklerini geziyoruz. Burayı da görmek bizim için çok keyif verici bir anı oldu. Mezar taşları çok etkileyici tabii ki yani orada tek tek tarihi bilgilerin yer aldığı, tarihin burada kayıt altına düşürüldüğü taşlara yazıldığı çok etkileyici bir alan. Etkilenmemek elde değil. Çok etkileniyor insanı" dedi.