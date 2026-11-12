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Kültür - Sanat
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:39

Goethe ve Mevlana'nın mirası aynı sahnede: CSO Ada Ankara'da "Batı-Doğu Divanı" konseri

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, Doğu ve Batı’nın edebi ve felsefi birikimini müziğin evrensel diliyle bir araya getiren özel bir konsere ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Devlet Çoksesli Korosu DenizBank Konserleri kapsamında gerçekleştirilecek “Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana” konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da izleyiciyle buluşacak.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:39

Goethe ve Mevlana’nın düşünsel mirasından ilham alan konser, iki farklı kültürün ortak insani değerlerini müzik aracılığıyla ele alacak. Çağdaş koro müziği ve çok sesli vokal eserler konusundaki çalışmalarıyla uluslararası müzik alanında tanınan Şef Georg Grün’ün yöneteceği Devlet Çoksesli Korosu’na konserde piyanoda Gülce Sevgen, neyde ise Süleyman Yardım eşlik edecek. Programda Brahms, Theofanidis ve Turgay Erdener’in eserleri seslendirilecek.

HABERİN ÖZETİ

Goethe ve Mevlana'nın mirası aynı sahnede: CSO Ada Ankara'da "Batı-Doğu Divanı" konseri

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Goethe ve Mevlana’nın düşünsel mirasından ilham alarak Doğu ve Batı kültürlerini müzikle buluşturan "Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana" konseri CSO Ada Ankara'da sahnelenecek.
Konserde Şef Georg Grün yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu’na piyanoda Gülce Sevgen, neyde ise Süleyman Yardım eşlik edecek.
Programda Brahms, Theofanidis ve Turgay Erdener’in eserleri seslendirilecek.
Besteci Turgay Erdener'in Mevlânâ'nın Mesnevî'sindeki ilk 18 beyitten (Neynâme) hareketle hazırladığı müzikal diyalog seslendirilecek.
Konser, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Goethe ve Mevlana'nın mirası aynı sahnede: CSO Ada Ankara'da "Batı-Doğu Divanı" konseri

DOĞU VE BATI AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

Batı’nın çok sesli müzik geleneği ile Doğu’nun köklü kültürel ve düşünsel mirasını aynı sahnede buluşturacak konser, Goethe’nin Doğu edebiyatına duyduğu ilgiyi Mevlana’nın insan, yaşam ve varoluş üzerine düşünceleriyle birlikte yorumlayacak. Farklı dönemlere ve coğrafyalara ait iki önemli düşünce geleneği, müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anlatımda buluşacak.

Goethe ve Mevlana'nın mirası aynı sahnede: CSO Ada Ankara'da "Batı-Doğu Divanı" konseri

AYRILIK, ÖZLEM VE İNSANIN KENDİ ÖZÜNE YENİDEN KAVUŞMA ARAYIŞI ANLATILACAK

Konserin dikkat çeken bölümlerinden birini besteci Turgay Erdener'in Mevlânâ'nın Mesnevî eserindeki ilk 18 beyitten hareketle hazırladığı müzikal diyalog oluşturacak. Neynâme olarak da anılan bu beyitlerde, ney metaforu üzerinden ayrılık, özlem ve insanın kendi özüne yeniden kavuşma arayışı anlatılacak.

Goethe ve Mevlana'nın mirası aynı sahnede: CSO Ada Ankara'da "Batı-Doğu Divanı" konseri

EDEBİYAT, DÜŞÜNCE VE MÜZİK ARASINDA ÖZGÜN BİR BAĞ

Turgay Erdener’in bestesiyle müzikal bir anlatıma kavuşan düşünsel miras, Goethe’nin Doğu şiirinden beslenen edebi yaklaşımıyla birlikte ele alınacak. Konser, Doğu ve Batı kültürlerinin farklı anlatım biçimlerini çağdaş koro müziğinin olanaklarıyla bir araya getirerek edebiyat, düşünce ve müzik arasında özgün bir bağ kuracak.

Farklı medeniyetlerin ortak insani değerlerine ışık tutan “Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana” konseri, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

Biletleri CSO Ada Ankara, Biletinial  web sitelerinden, SanatCepte uygulamasından veya CSO Ada Ankara fuaye alanında yer alan Biletinial gişesinden temin edebilirsiniz.

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#Cso Ada Ankara
#Goethe
#Georg Grün
#Devlet Çoksesli Korosu
#Kültür - Sanat
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