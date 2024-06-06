İstanbul'a yakın Kurban Bayramı rotası oluşturuldu! Yunan Adalarını unutturacak liste

06 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine toplantısı sonrası Kurban Bayramının 9 güne çıkarıldığını belirtti. Özellikle memur ve bazı özel çalışanları etkileyen 9 günlük izni yaz başı tatiline çevirmek isteyenlere özel bir rota oluşturuldu. Bayram trafiğini çekmek ve İstanbul'dan çok uzağa gitmek istemeyenler için oluşturulan rotadaki yerler Yunan adalarına olan hevesi de kıracak.

İSTANBUL'A YAKIN KURBAN BAYRAMI ROTASI OLUŞTURULDU!

BOLU ABANT

Türkiye'de kafa dinlemek için tercih edilen yerlerden biri olan Bolu Abant, ailecek ya da arkadaşlarınızla doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Yeşilin ve mavinin tüm tonları olan Bolu Abant, bayram gibi özel günlerde de az tercih edildiğinden İstanbul'un kalabalığından kaçıp burada sakinliğin huzurun içinde 9 günü doya doya yaşayabilirsiniz.

BOLU GÖYNÜK

Bizans ve Anadolu köy tarihini yansıtan Göynük'te geçmiş yolcuğu yapabilirsiniz. Göl kenarında bir butik otel de tüm stresinizi atabilirsiniz.

BURSA

Her yerinde buram buram tarih kokan Bursa şehrinde; Tirilye, Mudanya ve Cumalıkızık gibi yerlerde hem tarihin tadını çıkartabilirsiniz hem de sıcaklardan serinliğe yolculuk yapmış olursunuz. Deniz otobüsüyle gidebileceğiniz Bursa'da eski Rum evleri ve Osmanlı devletine ait tarihi dokuların keyfini çıkarabilirsiniz.

KOCAELİ

Karadeniz kıyısında olan eski yerleşkelerden biri olan Kefken de hem denizin hem günbatımının keyfini en ucuz şekilde doya doya çıkartabilirsiniz.

ŞİLE

İstanbul Üsküdar'dan direk gidebileceğiniz Şile'de Yunan Adalarını aratmayan doğasıyla pansiyon ya da ev kiralayarak 9 günün tadını çıkarabilirsiniz.

İĞNEADA

Kampçıların ilgi odağı olan İğneada, İstanbul'a yakın yerlerin başında gelir. 9 günü yürüyüş ve kafa dinleme ile geçireceklerin ilk rotası İğneada olabilir.