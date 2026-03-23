Editor
 | Bengü Sarıkuş

İZÜ Rektörlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörlük makamında düzenlenen devir teslim töreniyle, Prof. Dr. İsmail Küçük rektörlük görevini Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’dan devraldı. Törene üniversitenin akademik ve idari yöneticileri katılırken kurumun geçmiş çalışmaları ve gelecek vizyonu ele alındı.

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 15:12
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 15:16

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde bayrak değişimi yaşandı. Prof. Dr. İsmail Küçük, rektörlük görevini Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’dan devraldı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, şu açıklamalarda bulundu: “4 yıldır burada rektör olarak görev yaptım. Enflasyonun çok yüksek olduğu zor bir dönemde göreve geldim. Bu süreçte ekonomik sürdürülebilirlikte ve mevzuata uyumda önemli ilerlemeler kaydettik. YKS’de daha üst puan sıralarından öğrenci gelmesi ile uluslararası sıralamalarda ve akademik teşvik sisteminde iyileşmeler oldu. Bugün bu görevi, mesai arkadaşım ve dostum İsmail Hocamıza gönül rahatlığıyla devrediyorum. İsmail Hocamıza bugüne kadar göstermiş olduğu emek, katkı, çaba, dürüstlük ve samimiyet için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu süreçte kıymetli bir dost kazandım. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyor; ailesiyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve istikamet üzere bir hayat temenni ediyorum.”

BAYRAĞI İLERİYE TAŞIMAYA GAYRET EDECEĞİM

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile rektörlük görevine atanan Prof. Dr. İsmail Küçük ise törende yaptığı konuşmada, “İZÜ’de 8 yıldır farklı görevleri ifa ediyorum. Ahmet Hocamla 4 yıl boyunca birlikte çalıştık. Kendisi bana sadece yöneticilik değil, aynı zamanda yol arkadaşlığı ve ağabeylik yaptı. Hakkını helal etmesini diliyorum. Bundan sonra arkadaşlarımızın desteğiyle biz de İZÜ’nün başarısına bir tuğla koyabilirsek ne mutlu bize. Vakıf hukukunu gözeterek çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı, bayrağı ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Samimiyet, disiplin ve takım ruhunun sonucunda Allah’ın izniyle başarı gelecektir.” dedi.

PROF. DR. İSMAİL KÜÇÜK KİMDİR?

Prof. Dr. İsmail Küçük, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden dereceyle mezun oldu. 1996 yılında Ohio Devlet Üniversitesinde (Columbus, OH) yüksek lisansını, 2001 yılında Utah Üniversitesinde (SLC, UT) doktorasını tamamladı. 2002’den itibaren Birleşik Arap Emirlikleri’nde Sharjah Amerikan Üniversitesi (SAÜ) akademik kadrosuna atandı. Aynı yerde 2002-2008 yıllarında yardımcı doçent, 2008-2014 yıllarında doçent olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında profesör kadrosuna atandı. 2014 - 2016 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2016-2019 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2017 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kadrosuna katıldı, akabinde Fakülte Dekanlığına atandı. 2018 Yılında Zaim Teknopark Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 2022 itibariyle Rektör Yardımcılığı görevine atandı. 18 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İZÜ Rektörü olarak atanan Prof. Küçük evlidir ve üç çocuk babasıdır.

