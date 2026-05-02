Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Nazilli’de festival heyecanı! Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin üretim gücü, kültürel birikimi ve tarihsel zenginliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirterek festivalin bu değerleri görünür kıldığını vurguladı. Üreticilerin emeğini ve sanatkârların ustalığını toplumla buluşturan organizasyonun kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade eden Ersoy, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 17:07
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 17:07

’ın köklü üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiren Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, şehrin yerel değerlerini geniş bir çerçevede yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ziyaretçilere hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de geleneksel sanatlarla buluşma imkânı sunan etkinlik, Aydın’ın geçmişten bugüne taşıdığı zengin mirası görünür kılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı , Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Necmeddin Bilal Erdoğan ile birlikte ’de İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret etti. Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ersoy, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde temaslarda bulundu. Günün devamında da Nazilli’ye geçen Ersoy, Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali alanında incelemelerde bulundu. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın da yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nazilli'de düzenlenen Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ni ziyaret ederek üreticiler ve sanatkarlarla bir araya geldi.
Festival, Aydın'ın üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiriyor.
Bakan Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile birlikte festival alanında incelemelerde bulundu.
Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Ersoy, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde de temaslarda bulundu.
Ersoy, Aydın'ın tarihsel ve kültürel yapısına vurgu yaparak, festivalin bu toprakların ruhunu ve emeğini geleceğe taşıyan bir irade olduğunu belirtti.
Bakan Ersoy, festivalin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulunarak Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
AYDIN'DA İKİ FESTİVAL TEK PROGRAM

Festival alanında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Aydın’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün çok verimli bir ziyaret gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem Aydınlı hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil ettiğimiz Aydın Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirmek üzere bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bir de ‘Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali’nin açılışı yapmış olmak bizim ziyaretimizin memnuniyetini katlamış oluyor.” Aydın’a gelmeden önce festivalin açılışına ilişkin bilgi aldığını belirten Ersoy, açılışı bizzat gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

AYDIN'IN RUHU VE ÜRETİM GÜCÜ ÖNE ÇIKTI

Aydın’ın tarihsel ve kültürel yapısına dikkat çeken Ersoy, kentin geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Aydın’ın tarihin derin izlerini, doğanın sunduğu imkânları ve insan emeğini bir arada barındıran özel şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin anlam ve önemine değinerek organizasyonun taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı: “Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali, sadece bir etkinlik olmanın çok ötesinde; bu toprakların ruhunu, emeğini ve irfanını geleceğe taşıyan güçlü bir iradenin tezahürüdür.” Aydın’ın tarih boyunca üretimi, bereketi ve kültürel zenginliğiyle öne çıktığını kaydeden Ersoy, bu toprakların yalnızca ürün yetiştiren değil, aynı zamanda değer üreten, kültür inşa eden ve medeniyet taşıyan bir anlayışın merkezi olduğunu ifade etti. Nazilli’nin ise çalışkan insanı, üretim gücü ve güçlü toplumsal yapısıyla öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirten Ersoy, ilçenin bu özellikleriyle dikkat çektiğini dile getirdi.

HER STANTTA BİR EMEK HİKAYESİ

Festival alanında yer alan stantlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ersoy, her bir ürünün ve emeğin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Festivalde yer alan stantların alın teri, sabır ve ustalığın birer yansıması olduğunu belirten Ersoy, sergilenen her ürünün bu toprakların hafızasını, kimliğini ve ruhunu taşıdığını dile getirdi. Yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar her unsurun kültürel mirasın yaşayan bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, bu değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN MİLLETLER GELECEĞİNİ İNŞA EDER

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ersoy, bu yaklaşımın toplumun geleceği açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Bizler, bu mirası korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kültürünü yaşatan milletler, geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa eder.” Festivalin üreticilerin emeğini görünür kıldığını ve sanatkârların birikimini toplumla buluşturduğunu belirten Ersoy, organizasyonun birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

ERSOY’DAN DESTEK MESAJI

İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’nin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Ersoy, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın’ın girişimleriyle gerçekleştirilen organizasyonun önemine dikkat çekti. Festivalin geleneksel hale gelmesini temenni eden Ersoy, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Konuşmasının sonunda Ersoy, organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşları selamladı.

