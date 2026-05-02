Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme

İBB soruşturması kapsamında tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu yaptığı basın açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında inceleme başlattı.

kapsamında tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun eşi ve avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında "savaş ilanıdır" sözleri tepki çekmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuba Torun Erdoğdu hakkında yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs suçundan inceleme başlattı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş'ta sağ kanat için rota İtalya: Riccardo Orsolini yakın markajda!
Bolu'da konuşmaya çağırdıkları gençleri vuran 3 şüpheli yakalandı
CHP ve YRP’den ayrılan 100 kişi AK Parti’ye katıldı
Engin Altan Düzyatan’dan servet iddialarına cevap! Sessizliğini bozan oyuncunun sözleri gündem oldu
İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran şüpheliler serbest bırakıldı
