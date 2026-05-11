Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

Gün içinde çok fazla vaktiniz yok ancak yine de bir dizi izlemek istiyorsanız bu mini diziler tam da size göre. Konuları birbirinden ilginç ve sürükleyici bu 5 diziyi bir oturuşta bitirebilirsiniz. İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 09:44

Uzun sezonlu dizilere vakit ayırmak istemeyen izleyiciler için Netflix mini dizileri son yılların en popüler seçenekleri arasında yer alıyor. Kısa sürede tamamlanan bu yapımlar sürükleyici hikâyeleri, güçlü oyunculukları ve tempolu anlatımlarıyla dikkat çekiyor. İzleyicilerin artık kısa ama etkili içeriklere yönelmesiyle birlikte mini diziler, Netflix’in en çok tercih edilen formatlarından biri haline geldi.

HABERİN ÖZETİ

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Netflix'te uzun sezonlu dizilere vakit ayırmak istemeyenler için kısa sürede tamamlanabilen, sürükleyici hikâyeleri ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken en başarılı mini diziler tanıtılıyor.
Duygusal yoğunluğu yüksek yapımları sevenler için New York'taki kapalı bir dini topluluktan kaçıp Berlin'de yeni bir hayat kurmaya çalışan genç bir kadının özgürlük arayışını anlatan 'Unorthodox'
Başarı, bağımlılık, yalnızlık ve hırs üzerine kurulu derin bir karakter yolculuğu sunan, satrancı dünyaya sevdiren 'The Queen's Gambit'
Şiddet dolu ilişkisinden kaçan genç bir annenin, küçük çocuğuyla hayatta kalma mücadelesini konu alan, sosyal sistemin zorluklarını ve kadın dayanıklılığını etkileyici şekilde gözler önüne seren 'Maid'
Her yıl aynı gün yolları kesişen iki arkadaşın yıllara yayılan ilişkisini konu alan, sakin temposu ve duygusal atmosferiyle izleyenleri derinden etkileyen 'One Day'
İngiliz elitlerinin dünyasında geçen, bir cinsel saldırı davası üzerinden güç, ayrıcalık ve adalet kavramlarını sorgulayan, politik entrikalarla psikolojik gerilimi bir araya getiren 'Bir Skandalın Anatomisi'
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

NETFLİX’TE BİR OTURUŞTA BİTİREBİLECEĞİNİZ EN BAŞARILI MİNİ DİZİLER…

1. Unorthodox: Özgürlüğün peşinde bir kaçış hikâyesi

Duygusal yoğunluğu yüksek yapımları sevenler için Unorthodox, son yılların en etkileyici mini dizilerinden biri olarak öne çıkıyor. New York’taki kapalı bir dini topluluktan kaçıp Berlin’de yeni bir hayat kurmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatan yapım, özgürlük arayışını son derece çarpıcı bir dille işliyor.

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan dizi, güçlü atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyiciyi ilk bölümden itibaren içine çekiyor.

2. The Queen’s Gambit: Satrancı dünyaya sevdiren dizi

Netflix’in en büyük fenomenlerinden biri haline gelen The Queen’s Gambit, yalnızca bir satranç hikâyesi anlatmıyor. Aynı zamanda başarı, bağımlılık, yalnızlık ve hırs üzerine kurulu derin bir karakter yolculuğu sunuyor.

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

Anya Taylor-Joy’un hayat verdiği Beth Harmon karakteri, yetimhaneden dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğuyla ekran başındakileri kendine hayran bırakıyor. Görsel atmosferi ve güçlü kurgusuyla dizi, mini dizi türünün en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor.

3. Maid: Hayata tutunmaya çalışan bir kadının hikâyesi

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Maid, duygusal açıdan en çarpıcı Netflix mini dizileri arasında yer alıyor. Şiddet dolu ilişkisinden kaçan genç bir annenin, küçük çocuğuyla birlikte hayatta kalma mücadelesini konu alan yapım; sosyal sistemin zorluklarını, yoksulluğu ve kadın dayanıklılığını etkileyici şekilde gözler önüne seriyor. Bazı sahneleriyle izleyiciyi derinden sarsan dizi, güçlü anlatımı sayesinde uzun süre hafızalardan silinmiyor.

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

4. One Day: Zamana yayılan bir aşk hikâyesi

Romantik ve melankolik hikâyeleri sevenler için One Day tam anlamıyla duygusal bir yolculuk sunuyor. Aynı isimli romandan uyarlanan yapım, her yıl aynı gün yolları kesişen iki arkadaşın yıllara yayılan ilişkisini merkezine alıyor.
Aşkın, dostluğun ve zamanın insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan dizi; sakin temposu ve duygusal atmosferiyle izleyenleri derinden etkiliyor.

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

5. Bir Skandalın Anatomisi (Anatomy of a Scandal): Gerilim ve hukuk draması bir arada

İngiliz elitlerinin dünyasında geçen Bir Skandalın Anatomisi, bir cinsel saldırı davası üzerinden güç, ayrıcalık ve adalet kavramlarını sorguluyor. Politik entrikalarla psikolojik gerilimi bir araya getiren yapım, sürükleyici temposuyla dikkat çekiyor.

Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 5 mini dizi! Bir oturuşta bitiyor

Özellikle hukuk dramalarını sevenler için oldukça başarılı bir seçenek olan dizi, ters köşeleriyle son ana kadar merak duygusunu canlı tutuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netflix’e şok! Abonelere zamları geri ödeyecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Crash Landing on You konusu nedir? Netfilix'in en çok izlenen Güney Kore dizisi
ETİKETLER
#Maida Vale
#Netflix Mini Diziler
#Unorthodox
#The Queen's Gambit
#One Day
#Bir Skandalın Anatomisi
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.