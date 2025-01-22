Papazlar bu kapının peşinde! “Meryem Ana” figürüyle dikkatleri üzerine çekiyor

22 Ocak 2025 11:43 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:58

Samsunlu demirci ustası 74 yaşındaki İbrahim Germi, üzerinde “Meryem Ana” işlemesi bulunan 158 yıllık tarihi kapıyı özenle koruyor. Kapıya çok sayıda papaz ve tarihi eser meraklılarının talip olmasına rağmen satmayan Germi, "Kapı dededen babama sonra da bana yadigar kaldı. Hatıra olarak saklıyorum” dedi.

Samsun'da 58 yıldır demircilik mesleğini sürdüren İbrahim Germi'nin elinde, tescilli tarihi eser niteliği taşıyan 158 yıllık "Meryem Ana" motifli, hanedan tarzında çift kanatlı bir demir kapı var. Ermeni ustalar tarafından kaynak kullanılmadan, geçme yöntemiyle yapılan bu özel kapıyı satın almak için birçok kişi girişimde bulunsa da Germi, kapıyı satmayı reddetti.

DÜKKANINDA ÖZENLE KORUYOR

Demirciler Yokuşu'nda esnaflık yapan Germi, dedesinden miras kalan ve yaklaşık 158 yıllık olduğu tahmin edilen bu tarihi kapıyı dükkanında özenle koruyor. Kapının, dönemin Mater Dolorosa Katolik Kilisesi papazı ve bazı tarihi eser koleksiyoncularının ilgisini çektiğini belirten Germi, kapıyı satması için kendisine baskı yapıldığını ancak böyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

"BU KAPININ BİR EŞİ BENZERİ YOK"

Kapıları kiliseye vermesi durumunda yurt dışında sınırsız gezi ve konaklama fırsatının kendisine sunulduğunu dile getiren İbrahim Germi, “İlkokuldan beri bu mesleğin içerisindeyim. Demircilik ata mesleğimiz. Şu anda Samsun​'un en eski faal demircisiyim. 150 senedir dedemden babama, babamdan da bana kalan örsümde demir dövüyorum. Örsün maddi ve manevi değeri çok büyük ama ben ölünce hurdacıya verirler diye düşünüyorum. Örsün yanı sıra dükkanımda tarihi eser olarak tescilli 2 kapı da var. Kapıda ‘Meryem Ana' figürü de var. Kapıda yıllar önce yapılan kilit halen çalışıyor. Ermeni bir demir ustası kaynaksız, geçme yöntemi ile yapmış. Kapının bir tanesi 150 kilo geliyor. Çok şahane bir kapı. Bu kapıları benden birçok kişi istedi ama vermedim. Ben öldüğümde bunu da hurdacıya verirler. Katolik Kilisesinin papazı da nereden öğrendiyse yanıma geldi. Kapının fotoğraflarını çekti. Meryem Ana​ figürlerini incelediler. Kapıyı kiliseye koyacaklarını söylediler. Ben de ‘kilisenin kapısına koyacaksan burada dursun' dedim. Para teklif etiler, başka imkanlar da teklif ettiler ama kabul etmedim. Çünkü bu kapının bir eşi benzeri yok. Normal bir usta bu kapının kasnağını 1 senede yapamaz. Çünkü tamamen perçinli, geçme yöntemiyle yapılmış. Bir yarık, bir bütün demir kullanarak birleştirmişler. Gavur usta yardığı diğer demire, bütün demiri geçirerek kapıyı tamamlamış. Mekanizmaları bile halen çalışıyor. Kapının tutamağını sarı renkteydi. Bana gelmeden önce de altın zannederek orasını çalmışlar. Kapı da dededen babama sonra da bana yadigar kaldı. Hatıra olarak saklıyorum” ifadelerini kullandı.

"DEMİRCİYİM' DİYEN ADAMLARIN YETENEĞİ YOK"

Kendisinin Samsun'daki son usta olduğuna da dikkat çeken Germi, “Demircilik mesleği bence öldü. Çırak da yetişmiyor. Ben öldükten sonra daha yapacak adam Samsun'da yok. ‘Demirciyim' diyen adamların yeteneği yok. Vatandaş baltasını bilemek için bile usta bulamayacak. Öyle olunca da demircilik de tamir işi bitmiş olacak. Kazmasını vesairesini de tamir ettirmek yerine yenisini alma yöntemine gidecek. Çünkü Samsun merkezde tamir edebilecek tek demir ustası ben kaldım” diye konuştu.