Sanat dünyası bu gecede buluştu! 8. Müzikonair Ödül Töreni’ne yıldız akını

Merakla beklenen 8. Müzikonair Ödül Töreni, müzik, medya ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Gecede arabesk müziğin ünlü ismi Orhan Gencebay Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alırken geceye, Müjdat Gezen, Şafak Sezer, Hande Yener ve Simge başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
Gecenin açılışı Enbe Orkestrası’nın canlı performansıyla yapılırken, ilginç sahne kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, sahne enerjisiyle törenin coşkusunu zirveye ulaştı.
Gecenin dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Simge ile İlkay Şencan arasındaki ilişkinin ilk kez bu törende görüntülenmesi oldu. Müzikonair editörlerinin değerlendirmeleri ve okuyucu oylarıyla belirlenen ödüller, yıl boyunca dijital platformlarda fark yaratan isimlere takdim edildi. Törende sürpriz ödüller ve duygusal anlar da geceye damga vurdu.
1. Yaşam Boyu Onur Ödülü – Orhan Gencebay Ödülü Veren: Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş
2. En İyi Yapımcı – Polat Yağcı Ödülü Veren: Orhan Gencebay
3. En İyi Çocuk Filmi – Efes’in Sırrı (Oyuncular: Nazlı Yağcı, Gamze Karta, Leya Kırşan) Ödülü Veren: Orhan Gencebay
4. Yılın Sembol Kadını – Sevim Emre Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş
5. Yaşam Boyu Onur Ödülü – Perran Kutman Ödülü Veren: Mehmet Alkan
6. Yaşam Boyu Onur Ödülü – Müjdat Gezen Ödülü Veren: Mehmet Alkan
7. En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı – Simge Sağın Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş
8. En İyi Komedi Film Oyuncusu – Şafak Sezer Ödülü Veren: Prof. Dr. İhsan Yılmaz
9. En İyi Kadın Arabesk Müzik Sanatçısı – Derya Bedavacı Ödülü Veren: Tayfun Metin
10. Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu – Hazal Filiz Küçükköse Ödülü Veren: Melek Şimşek
11. En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı – Poizi Ödülü Veren: Özcan Beylan
12. En İyi Kadın Alternatif Müzik Sanatçısı – Kalben Ödülü Veren: Aşkın Tuna
13. En İyi DJ – İlkay Şencan Ödülü Veren: Özgür Aras
14. En İyi Albüm – Emre Altuğ (Efsane I) Ödülü Veren: Mustafa Kul
15. Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Sanatçı – Buray Ödülü Veren: Behzat Gerçeker
16. En İyi Talk Show Programı – Hitmakers (Arem Özgüç & Arman Aydın) + En İyi Prodüktör – Arem Özgüç & Arman Aydın Ödülü Veren: Serhat Tekin
17. En İyi YouTube Programı – Hikayeden Adamlar (Ozan Bozkurt & Sercan Şahin Kurtulmuş) Ödülü Veren: Fıratcan Aral
18. Onur Ödülü – Gonca Cilasun Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş
19. En İyi Tiyatro Oyunu – Jekyll & Hyde Müzikali (Pelin Akil & Hayko Cepkin) Ödülü Veren: Seda Üren
20. En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Ceren Sagu Ödülü Veren: Türkan Bülbül
21. En Sevilen Oyuncu – Feyza Civelek Ödülü Veren: Özcan Beylan
22. İlişki Gurusu Ödülü – Aşkım Kapışmak Ödülü Veren: Emel Yalçın
23. En İyi Psikoloji İçeriği – Gökhan Çınar (Katarsis) Ödülü Veren: Prof. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı
24. İnovasyon Lideri Ödülü – Cengiz Erdem (Avrupa Müzik) Ödülü Veren: Mustafa Kul
25. En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu – Gökberk Yıldırım Ödülü Veren: Mustafa Serin
26. 35. Sanat Yılı Özel Ödülü – Yeşim Salkım Ödülü Veren: Kadir Çetin
27. En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı – Coşkun Sabah Ödülü Veren: Serkan Pul
+ Retrobus Sahne Performansı
28. En İyi Çıkış Yapan Rap Sanatçısı – Era7capone Ödülü Veren: Özcan Beylan
29. En İyi Yarışma Programı – Gelin Evi (Buse Varol) Ödülü Veren: Güldem Turan
30. Uluslararası Başarı & Yılın İlham Veren Sporcusu – Arda Güler (Ödülü alan: Nurgül Güler) Ödülü Veren: Özcan Beylan
31. Rising Star – Zeyysila Ödülü Veren: Özcan Beylan
32. Müzikonair Özel Ödülü – Kadir Ezildi Ödülü Veren: Banu Noyan
33. En İyi Komedyen – Özlem Kosif Ödülü Veren: Güldem Turan
34. En İyi Çocuk Oyuncu – Sara Yılmaz Ödülü Veren: Mine Ayman
35. En İyi Çocuk Oyuncu – Kuzey Kıskacıoğlu Ödülü Veren: Mine Ayman
36. En İyi TV Müzik Programı – Sinan’la Sahnede (TRT Müzik) Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş
37. En İyi Instagramer – Buket Yıldırım & Meltem Bozdağ Ödülü Veren: Gül Al
38. En İyi Müzik Yazarı ve Eleştirmeni – Prof. Dr. Michael Kuyucu Ödülü Veren: Aykut Terzi
39. En İyi Sahne Performans Sanatçısı & Pop Müzikte 26. Yıl Özel Ödülü