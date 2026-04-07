SON DAKİKA!
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Sanat dünyası bu gecede buluştu! 8. Müzikonair Ödül Töreni’ne yıldız akını

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Müzikonair Ödül Töreni müzik, medya ve sanat dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli ödül töreninde yılın en başarılı isimleri ödüllerini medya dünyasının ünlü isimlerinin elinden aldı.

Sanat dünyası bu gecede buluştu! 8. Müzikonair Ödül Töreni'ne yıldız akını
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:41
Merakla beklenen 8. Müzikonair Ödül Töreni, müzik, medya ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Gecede arabesk müziğin ünlü ismi Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alırken geceye, Müjdat Gezen, Şafak Sezer, ve Simge başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Sanat dünyası bu gecede buluştu! 8. Müzikonair Ödül Töreni’ne yıldız akını

8. Müzikonair Ödül Töreni, müzik, medya ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirerek ödüllerin takdim edildiği bir geceye sahne oldu.
Gecede arabesk müziğin ünlü ismi Orhan Gencebay Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü aldı.
Törene Müjdat Gezen, Şafak Sezer, Hande Yener ve Simge başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
Hande Yener, ilginç sahne kostümü ve enerjisiyle dikkat çekti.
Simge ile İlkay Şencan arasındaki ilişki ilk kez bu törende görüntülendi.
Ödüller, yıl boyunca dijital platformlarda fark yaratan isimlere takdim edildi.
HANDE YENER ENERJİSİYLE HAYRAN BIRAKTI

Gecenin açılışı Enbe Orkestrası’nın canlı performansıyla yapılırken, ilginç sahne kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Yener, sahne enerjisiyle törenin coşkusunu zirveye ulaştı.

SİMGE İLE İLKAY ŞENCAN İLİŞKİSİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gecenin dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Simge ile İlkay Şencan arasındaki ilişkinin ilk kez bu törende görüntülenmesi oldu. Müzikonair editörlerinin değerlendirmeleri ve okuyucu oylarıyla belirlenen ödüller, yıl boyunca dijital platformlarda fark yaratan isimlere takdim edildi. Törende sürpriz ödüller ve duygusal anlar da geceye damga vurdu.

8. MÜZİKONAİR ÖDÜL TÖRENİ’NDE ÖDÜL ALAN İSİMLER

1. Yaşam Boyu Onur Ödülü – Orhan Gencebay Ödülü Veren: Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş

2. En İyi Yapımcı – Polat Yağcı Ödülü Veren: Orhan Gencebay

3. En İyi Çocuk Filmi – Efes’in Sırrı (Oyuncular: Nazlı Yağcı, Gamze Karta, Leya Kırşan) Ödülü Veren: Orhan Gencebay

4. Yılın Sembol Kadını – Sevim Emre Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş

5. Yaşam Boyu Onur Ödülü – Perran Kutman Ödülü Veren: Mehmet Alkan

6. Yaşam Boyu Onur Ödülü – Müjdat Gezen Ödülü Veren: Mehmet Alkan

7. En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı – Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş

8. En İyi Komedi Film Oyuncusu – Şafak Sezer Ödülü Veren: Prof. Dr. İhsan Yılmaz

9. En İyi Kadın Arabesk Müzik Sanatçısı – Derya Bedavacı Ödülü Veren: Tayfun Metin

10. Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu – Hazal Filiz Küçükköse Ödülü Veren: Melek Şimşek

11. En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı – Poizi Ödülü Veren: Özcan Beylan

12. En İyi Kadın Alternatif Müzik Sanatçısı – Kalben Ödülü Veren: Aşkın Tuna

13. En İyi DJ – İlkay Şencan Ödülü Veren: Özgür Aras

14. En İyi Albüm – Emre Altuğ (Efsane I) Ödülü Veren: Mustafa Kul

15. Dijital Platformlarda En Çok Dinlenen Sanatçı – Buray Ödülü Veren: Behzat Gerçeker

16. En İyi Talk Show Programı – Hitmakers (Arem Özgüç & Arman Aydın) + En İyi Prodüktör Arem Özgüç & Arman Aydın Ödülü Veren: Serhat Tekin

17. En İyi YouTube Programı – Hikayeden Adamlar (Ozan Bozkurt & Sercan Şahin Kurtulmuş) Ödülü Veren: Fıratcan Aral

18. Onur Ödülü – Gonca Cilasun Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş

19. En İyi Tiyatro Oyunu – Jekyll & Hyde Müzikali (Pelin Akil & Hayko Cepkin) Ödülü Veren: Seda Üren

20. En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Ceren Sagu Ödülü Veren: Türkan Bülbül

21. En Sevilen Oyuncu – Feyza Civelek Ödülü Veren: Özcan Beylan

22. İlişki Gurusu Ödülü – Aşkım Kapışmak Ödülü Veren: Emel Yalçın

23. En İyi Psikoloji İçeriği – Gökhan Çınar (Katarsis) Ödülü Veren: Prof. Dr. Gökçesu Akşit Dudaklı

24. İnovasyon Lideri Ödülü – Cengiz Erdem (Avrupa Müzik) Ödülü Veren: Mustafa Kul

25. En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu – Gökberk Yıldırım Ödülü Veren: Mustafa Serin

26. 35. Sanat Yılı Özel Ödülü – Yeşim Salkım Ödülü Veren: Kadir Çetin

27. En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı – Coşkun Sabah Ödülü Veren: Serkan Pul

+ Retrobus Sahne Performansı

28. En İyi Çıkış Yapan Rap Sanatçısı – Era7capone Ödülü Veren: Özcan Beylan

29. En İyi Yarışma Programı – Gelin Evi (Buse Varol) Ödülü Veren: Güldem Turan

30. Uluslararası Başarı & Yılın İlham Veren Sporcusu – Arda Güler (Ödülü alan: Nurgül Güler) Ödülü Veren: Özcan Beylan

31. Rising Star – Zeyysila Ödülü Veren: Özcan Beylan

32. Müzikonair Özel Ödülü – Kadir Ezildi Ödülü Veren: Banu Noyan

33. En İyi Komedyen – Özlem Kosif Ödülü Veren: Güldem Turan

34. En İyi Çocuk Oyuncu – Sara Yılmaz Ödülü Veren: Mine Ayman

35. En İyi Çocuk Oyuncu – Kuzey Kıskacıoğlu Ödülü Veren: Mine Ayman

36. En İyi TV Müzik Programı – Sinan’la Sahnede (TRT Müzik) Ödülü Veren: Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş

37. En İyi Instagramer – Buket Yıldırım & Meltem Bozdağ Ödülü Veren: Gül Al

38. En İyi Müzik Yazarı ve Eleştirmeni – Prof. Dr. Michael Kuyucu Ödülü Veren: Aykut Terzi

39. En İyi Sahne Performans Sanatçısı & Pop Müzikte 26. Yıl Özel Ödülü

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hastaneden taburcu olan Orhan Gencebay ödül törenine katıldı! Sevim Emre'den eşine tepki geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Simge Sağın ve İlkay Şencan ödül töreninde aşklarını ilan etti, ertesi gün gözaltı şoku!
