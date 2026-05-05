Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

"Şey" sahnede! Dünyaya ait hissetmeyenleri temsil eden hikaye

Dünyaya ait hissetmeyenleri temsil eden hikaye “Şey” izleyicisiyle buluşuyor. Ceyhun Yağmurlar'ın kaleme aldığı "Şey" oyununda Berfin Koç Ceyhun Yağmurlar gibi önemli iki önemli oyuncu yer alıyor. “Şey” oyunu 15 Mayıs'ta Mayor Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 18:32

Dünyaya ait olamama hissi üzerinden ilerleyen hikâyesiyle “Şey”, sahneye taşınarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ceyhun Yağmurlar’ın kaleme aldığı oyunda, Berfin Koç ve Ceyhun Yağmurlar yer alıyor. “Şey” oyununun 15 Mayıs’ta Mayor Sahne’de tiyatroseverlerin karşısına çıkması planlanıyor.

"ŞEY" OYUNU NE ANLATIYOR?

Tolga ve Sedef’in kesişmeyen hayatlarını aynı hayalin etrafında buluşturan “Şey”, birbirini tanımayan iki yabancının sektörel zorluklar ve çevresel baskılarla verdiği mücadeleyi sahneye taşıyor.

Kendi çıkmazlarının içinde sıkışıp kalan bu iki karakter, mitolojide Sisifos’a atfedilen “bitmeyen ve anlamsız çaba” metaforunu her an yeniden yaşıyor. Zirveye taşınmaya çalışılan görünmez kayalar, onların hayatında umudun, umutsuzluğun, öfkenin ve sevginin iç içe geçtiği bir döngüye dönüşüyor.

İzleyiciyi insanlığın en kadim çatışmalarından birine, yani yeniden denemekle vazgeçmek arasındaki ince çizgiye davet eden oyun, hayal kırıklıklarından beslenerek yeni bir umut ihtimalini de gündeme getiriyor.

Sessizlik ile çığlık, direnç ile teslimiyet arasında gidip gelen anlatı, karakterlerin iç dünyasını güçlü bir dramatik zeminle buluşturuyor.

“ŞEY,”: BİTMEYEN UMUDUN SAHNEDEKİ YANKISI

Berfin Koç ve Ceyhun Yağmurlar’ın etkileyici performanslarıyla dikkat çeken yapım, sahne tasarımı ve teknik ekibiyle de öne çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Zuhal Sancak'ın oturduğu "Şey" oyununun aksesuar tasarımında Esma Curavcı, ışık tasarımında Lodos Yıldız, kostüm tasarımında Gülümser Alan ve müzik tasarımında Ali İlker Sancak imzası bulunuyor. Dekor uygulamasını Çağdaş Kubilay üstlenirken, oyunun reji asistanlığını Onur Emir yürütüyor.

