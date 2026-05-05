The Odyssey filminin konusu ne oyuncuları kim? The Odyssey filmi ne zaman yayınlanacak?

The Odyssey filminin konusu ve oyuncuları merak edildi. Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, fragmanın yayınlamasının ardından arama motorlarında merak edilmeye başlandı. Özellikle de konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken The Odyssey, yayınlanma tarihiyle de araştırılıyor. Peki, The Odyssey filminin konusu ne oyuncuları kim? The Odyssey filmi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

’ın yazıp yönettiği The Odyssey filmi, hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle de filmin fragmanının yayınlanmasının ardından arama motorlarında film hakkında merak edilenler de araştırılmaya başlandı. Konusu, oyuncuları ve ne zaman yayınlanacağıyla araştırılan The Odyssey filmi, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, The Odyssey filminin konusu ne oyuncuları kim? The Odyssey filmi ne zaman yayınlanacak? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Christopher Nolan'ın yazıp yönettiği ve Homeros'un klasik destanından uyarlanan 'The Odyssey' filminin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi merak ediliyor.
Film, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Yunan Kralı Odisseus'un maceralarını konu alıyor.
Başrollerde Matt Damon, Robert Pattison, Anne Hathaway, Tom Holland ve Zendaya yer alıyor.
Filmin vizyon tarihi 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi ve tüm dünyada aynı anda gösterime girecek.
THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NE?

Christopher Nolan’ın imzasını taşıyan The Odyssey filminden ilk fragman geldi. Homeros’un klasik Antik Yunan destanından uyarlanan yapım, güçlü görsel dünyası ve yıldız oyuncu kadrosuyla sinema dünyasına damga vurdu. Özellikle yayınlanan ilk fragmanının ardından konusu da merak ediliyor.

The Odyssey, Truva Savaşı’nın ardından evine dönmek için çıktığı tehlikeli yolculukta, Yunan Kralı Odisseus’un, Kiklop Polifimaos’un karşılaşmalarıyla tekrardan bir araya gelmesi ele alınıyor. The Odyssey filmi, Nolan’ın 13. uzun metraj filmi olma özelliği taşıyor. Konusuyla oldukça dikkat çeken The Odyssey, yıldız oyuncu kadrosuyla da yılın en çok izlenecek yapımları arasında yer alacak gibi görünüyor.

THE ODYSSEY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

The Odyssey filminin ilk fragmanının yayınlanmasıyla dikkatleri üzerine çekti. The Odyssey oyuncu kadrosuyla da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Filmin başrolünde yıldız oyuncu Matt Damon yer alırken, hikaye de çatışmalarıyla dikkat çekecek olan Rpobert Pattison Antinous rolüyle ön plana çıkıyor.

Odysseus’un eşi Penelope’yi Anne Hathaway oynarken, oğlu rolünde Tom Holland yer alıyor. Athena rolünde Zendaya, büyücü rolünde Charlize Theron oynuyor. Kadroda yer alan başarılı oyuncuların dışında, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page ve Jovan Adepo gibi ünlü isimlerde izleyici karşısına çıkacak.

THE ODYSSEY FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Antik Yunan dünyasını sinemaya taşıyan Christopher Nolan, merakla beklenen The Odyssey hakkında detaylar ortaya çıktı. Yeni fragmanıyla büyük yankı uyandıran The Odyssey filmi, on yıllık serüvenin eve dönmesini ekranlara taşıyor.

Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren The Odyssey filmi, yayınlanan ilk fragmanının ardından ne zaman yayınlanacağıyla da merak edilerek araştırılıyor. Özellikle de fragmanıyla büyük ses getiren The Odyssey filmi, sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacak.

The Odyssey filminin vizyon tarihi, 17 Temmuz 2026. Temmuz ayında hayranlarıyla buluşacak olan film, tüm dünyada aynı anda vizyona girecek. Matt Damon başrolünde yer aldığı film, geniş kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

