Christopher Nolan imzasını taşıyan The Odyssey filminden ilk fragman izleyiciyle buluştu. Homeros’un klasik Antik Yunan destanından uyarlanan yapım, güçlü görsel dünyası ve dikkat çekici yıldız kadrosuyla sinema gündeminin merkezine yerleşti. Nolan’ın anlatım diliyle yeniden şekillenen epik hikâye, yayınlanan ilk görüntülerle birlikte şimdiden büyük merak uyandırırken, film yılın en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ The Odyssey filminin vizyon tarihi belli oldu! Sürükleyici fragmanı nefes kesti Christopher Nolan'ın Homeros'un klasik destanından uyarladığı 'The Odyssey' filminin ilk fragmanı yayınlandı ve vizyon tarihi belli oldu. Filmin vizyon tarihi 17 Temmuz olarak açıklandı. Matt Damon Odysseus'u, Robert Pattinson Antinous'u canlandırıyor. Anne Hathaway Penelope, Tom Holland Telemachus, Zendaya Athena ve Charlize Theron Circe karakterlerine hayat veriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Mia Goth gibi birçok önemli isim yer alıyor. Christopher Nolan, 'Inception', 'Interstellar', 'The Dark Knight' üçlemesi ve 'Oppenheimer' gibi filmleriyle tanınan bir yönetmendir.

THE ODYSSEY FİLMİNİN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

The Odyssey, Christopher Nolan’ın 13. uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyor. Büyük prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, 17 Temmuz’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

ODYSSEUS OYUNCULARI ROLLERİYLE ÖN PLANDA

Filmin başrolünde Odysseus karakterini Matt Damon üstlenirken, hikâyenin merkezindeki çatışmalarda Robert Pattinson kötü niyetli Antinous rolüyle öne çıkıyor.

Odysseus’un eşi Penelope’yi Anne Hathaway oynarken, oğul Telemachus’ı Tom Holland oynuyor. Bilgelik tanrıçası Athena rolünde Zendaya, büyücü Circe karakterinde ise Charlize Theron yer alıyor.

Kadronun genişliği dikkat çekerken; Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Elliot Page ve Jovan Adepo gibi birçok önemli isim de projede yer alıyor.

CHRİSTOPHER NOLAN KİMDİR?

Christopher Nolan, İngiliz asıllı bir yönetmen, senarist ve yapımcıdır. Modern sinemanın en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle karmaşık anlatı yapıları, zaman kurgusu ve görsel olarak güçlü hikâye anlatımıyla tanınır.

1970 yılında Londra’da doğan Nolan, kariyerine bağımsız filmlerle başladı ve kısa sürede Hollywood’un en büyük yönetmenleri arasına girdi. Inception, Interstellar, The Dark Knight üçlemesi ve Oppenheimer gibi filmleriyle hem gişede büyük başarı elde etti hem de eleştirmenlerden övgü topladı. Nolan, genellikle pratik efektleri tercih etmesi ve IMAX formatını ilginç biçimde kullanmasıyla da bilinir.

