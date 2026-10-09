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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:26

Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendiren çalışmaları ve kamu–özel sektör iş birliğine öncülük eden liderliği dolayısıyla Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) üstün liderlik ödülüne layık görüldü. Ödülü Türkiye ve turizm sektörü adına alan Ersoy, “Türk turizminin başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:26

Türkiye’nin turizmde rekabet gücünü artıran, destinasyonlarını geliştiren ve kültürel zenginliklerini dünyaya taşıyan çalışmalar, uluslararası alanda önemli bir ödülle karşılık buldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, “Seyahat ve Turizmde Üstün Liderlik” alanında verilen “WTTC Global Champion Award for Outstanding Leadership in Travel & Tourism” ödülü takdim edildi.

HABERİN ÖZETİ

Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, seyahat ve turizmde gösterdiği üstün liderlik nedeniyle WTTC Global Champion Award for Outstanding Leadership in Travel &amp; Tourism ödülü takdim edildi.
Ödül, Malta'nın başkenti Valletta'da düzenlenen 26. WTTC Küresel Zirvesi kapsamında 8 Ekim'de gerçekleştirilen gala yemeğinde verildi.
Bakan Ersoy, ödülü Türkiye'nin turizm sektörü ve çalışanları adına kabul ettiğini belirtti.
Ödülün gerekçeleri arasında Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmeye yönelik liderliği, sektörün rekabet gücünü artırması, ülke genelinde turizm olanaklarının geliştirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı.
Türkiye'nin kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar da vurgulandı.
Bakan Ersoy, bu başarının kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Malta’nın başkenti Valletta’da düzenlenen 26. WTTC Küresel Zirvesi kapsamındaki ödül töreni, 8 Ekim’de gerçekleştirilen gala yemeğinde yapıldı. Bakan Ersoy, ödülü Türkiye’nin turizm sektörü ve sektör çalışanları adına kabul etti.

Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

“TÜRKİYE’NİN TURİZM VİZYONUNUN VE ORTAK EMEĞİN TAKDİRİ”

Bakan Ersoy, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, başarının temelinde kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmaların bulunduğunu vurguladı.

“Bu ödül, Türkiye’nin turizm vizyonunun ve sektörümüzün ortak emeğinin uluslararası takdiridir.” ifadelerini kullanan Ersoy, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için kamu ve özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz. Turizmi sürdürülebilir biçimde yılın tamamına ve ülkemizin dört bir yanına yayma, destinasyonlarımızı geliştirme, eşsiz kültürel ve doğal mirasımızı dünyaya tanıtma hedefiyle attığımız adımların uluslararası karşılık bulması, kararlılığımızı daha da artırıyor. Daha güçlü, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir turizm için aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz.”

Ersoy, turizm çalışanlarına, yatırımcılara, sektörün tüm paydaşlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, anlamlı ödül ve küresel turizmin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla WTTC’ye şükranlarını sundu.

Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

TÜRKİYE’NİN TURİZMDEKİ ATILIMLARI ÖDÜLÜN GEREKÇESİ OLDU

WTTC’nin Bakan Ersoy’a ödül verme gerekçeleri arasında, Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunun güçlendirilmesine yönelik liderliği ve sektörün rekabet gücünün artırılmasına sağladığı katkılar öne çıktı.

Ülke genelinde turizm olanaklarının geliştirilmesi, kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Türkiye’nin turizm stratejisinin ilerletilmesi ve destinasyonların geliştirilmesi de ödülün gerekçeleri arasında yer aldı. Türkiye’nin kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda vurgulandı.

WTTC, söz konusu çalışmaların daha yenilikçi, dirençli ve sürdürülebilir bir küresel turizm sektörüne ilişkin vizyonuyla örtüştüğünü belirtti. Ödül, kamu sektöründe turizm alanındaki vizyonu ve çalışmalarıyla sektörün gelişimine anlamlı katkı sağlayan, kamu–özel sektör iş birliğini güçlendiren liderlere veriliyor.

Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

TGA İLE TANITIMDA ORTAK GÜÇ

Türkiye’nin turizmde kamu–özel sektör iş birliğinin önemli örneklerinden biri olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), sektörün ortak tanıtım hedefleri etrafında buluşmasını sağlıyor. Türkiye’nin destinasyonlarının, kültürel ve doğal zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürüten TGA, Türkiye'nin turizmdeki marka değerinin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sunuyor.

Türk turizminin başarısı uluslararası ödülle taçlandı

KÜRESEL TURİZMİN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİNİ TEMSİL EDİYOR

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, küresel seyahat ve turizm özel sektörünü temsil eden en üst düzey uluslararası kuruluşlar arasında yer alıyor. Konseyin üyeleri arasında ülkelerin turizm otoriteleri, dünyanın önde gelen otel grupları, havayolları, havalimanları, kruvaziyer şirketleri, tur operatörleri ve seyahat teknolojisi şirketlerinin CEO ve başkanları bulunuyor.

Turizmin küresel ekonomiye ve istihdama katkısına ilişkin araştırmalarıyla da öne çıkan WTTC, kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun geliştirilmesinde önemli rol üstleniyor.

 

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#Kültür - Sanat
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