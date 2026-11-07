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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:17

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 26’ncı ve son durağı olan Adana’da kültür, sanat ve gastronomi coşkusuna start verdi. 7-15 Kasım tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere ve çocuk programına uzanan 252 etkinlik Adanalıları ve kent ziyaretçilerini bir araya getirecek. 90’ı aşkın Lezzet Noktası’nda ise Çukurova’nın bereketli topraklarından ve Toros’un yayla kültüründen beslenen Adana mutfağı görünür kılınacak.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:17

Kültür Yolu Festivali’nin Adana Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine; Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, il protokolü, sanatseverler ile şehit ve gazi aileleri ve yakınları katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

“ÇUKUROVA’NIN BEREKETİ ASLA TÜKENMEZ”

Adana Valisi Mustafa Yavuz, konuşmasında Adana'nın tarihi, kültürel ve insani zenginliğine dikkat çekerek kentin en belirgin özelliğini “bereket” sözüyle ifade etti. Adana'nın binlerce yıllık geçmişiyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındırdığını belirten Yavuz, Orhan Kemal'in eserinde yer alan Murtaza karakteri üzerinden de kentin emek ve üretim kültürüne değinerek Adana'nın yalnızca tarımda değil, yetiştirdiği yazarlar, şairler, müzisyenler, sporcular ve sanatçılarla da önemli bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

Adana'nın yıl boyunca farklı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirten Yavuz, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de kente yeni renkler ve hikayeler katacağını ifade etti. Adana'nın yılın 12 ayı festivallerle buluştuğuna dikkat çeken Yavuz, “Çünkü Adanalılar hayatı seviyor. Heyecanı seviyor. Bir araya gelmeyi sevinci paylaşmayı seviyor. Bu yüzden festivaller Adana'ya Adana'da festivallere çok mu çok yakışıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu şehre yeni renkler, yeni sesler ve yeni hikayeler katmasını canı gönülden diliyoruz, istiyoruz.” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

12 MEKANDA VE 23 AYRI NOKTADA 252 ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Taşköprü’den Anavarza’ya uzanan tarihi mirası ve Toroslar’ın kültürel zenginliğiyle Adana’nın köklü bir medeniyet birikimine sahip olduğunu söyleyerek “Çukurova'nın bereketli topraklarından filizlenen nice değer, edebiyattan sinemaya, müzikten spora uzanan pek çok alanda özgün kimlikleri ve güçlü duruşlarıyla ülkemizin ortak hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Bu köklü birikimin yalnızca geçmişin bir hatırası olarak kalmaması, sanatla ve kültürel üretimle hayatın içinde varlığını sürdürmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi. 

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

Yazgı, Adana’da dokuz gün boyunca 12 mekanda, 23 ayrı noktada 252 etkinlikle şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katacaklarını dile getirdi. Festival boyunca Merkez Park’ta kurulacak sahnede birbirinden değerli sanatçıların konserlerinin, Çocuk Köyü’nde oyunlar ve atölyelerin gerçekleşeceğini ifade eden Yazgı, 

“Adana Müze Kompleksi'nde düzenleyeceğimiz Hâne sergisiyle aile ve nesiller arası bağlara, Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisiyle medeniyetimizin kıymetli emanetlerine odaklanacağız. Yaşayan Miras Adana Sergisi ile telkâriden bakırcılığa, sedef kakmadan ebruya, taş işlemeciliğinden keçe sanatına uzanan geleneksel sanatlarımızı ve bu sanatları yaşatan ustalarımızın eserlerini tanıtacağız. Tiyatrodan söyleşilere, çocuk oyunlarından atölyelere, fotoğraf ve film etkinliklerine uzanan programımızla farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap edeceğiz. Ramazanoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Ocak’ta Bahar adlı oyunda tiyatroseverlerle buluşacak.” dedi. 

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

Açılış programının ardından Adana Valisi Mustafa Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, Adana Müzesi’nde yer alan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Adana Sergisi” ve “Hane Hat Sergisi”ni ziyaret etti.

ADANA’DA GASTRONOMİ BULUŞMASI: 90’DAN FAZLA LEZZET NOKTASI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çukurova’nın bereketli toprakları ve Toroslar’ın yayla kültüründen beslenen Adana mutfağının zengin lezzetleriyle Türkiye’nin en karakteristik gastronomi değerlerinden biri olduğunu dile getirdi. 

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

Festival kapsamında 90’dan fazla Lezzet Noktası’nda Adana’nın sofralarından seçkin tatlar ziyaretçilerle buluşacak. Gastronomi programına gastronom Tayyar Zaimoğlu ve şef Arda Türkmen ev sahipliği yapacak. Akademisyen şef Asuman Kerkez,  Michelin rehberinde yer alan şefler Aleks Karaköse ile Murat Deniz Temel, şefler Kaan Kayhan ile Alexis Atlamazoğlu ve gastronomi yazarı Zeynep Kakınç ise konuk isimler arasında yer alacak. 

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 rotasında son kez kültür sanat heyecanı başladı! Adana, dokuz gün boyunca festival coşkusu yaşayacak

Türkiye Kültür Yolu Festivallerini anlamlı kılanın şehirlerin kendi kimlikleri ve değerleriyle bu büyük organizasyonun parçası olduğunu belirten Yazgı, “Adana'nın kültürünü, lezzetlerini ve yaşam enerjisini hep birlikte paylaşacağımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehrimize, ülkemize ve kültür sanat hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

FESTİVALİN SON DURAĞINDA YÜZLERCE ETKİNLİK: 10 KASIM’DA ATATÜRK ANISINA ÖZEL SENFONİK KONSER

Adanalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Merkez Park’ta düzenlenecek konserlerde bir araya gelecek. Festivalin konser programında Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz sahne alacak. Festival kapsamında söyleşilerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan yüzlerce etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap eden içerikleriyle Adana’nın farklı noktalarında sanatla iç içe bir atmosfer oluşturacak. Çocuk Köyü Etkinlikleri, ASELSAN Çocuk Şenliği ve Etnospor ise Merkez Park Çocuk Etkinlik Alanı’nda minik ziyaretçilere birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler sunacak.

Festival kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım’da özel bir senfonik konserle anılacak. Merkez Park’ta gerçekleştirilecek “10 Kasım Özel Konseri: Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar” programında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Şef Eray İnal yönetiminde sahne alacak. Murat Karahan ve Feryal Türkoğlu’nun solist olarak yer alacağı konserde, Atatürk’ün sevdiği şarkılar, Anadolu türküleri ve opera aryaları senfonik düzenlemelerle seslendirilecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’da tamamlanacak 2026 takviminin ardından 2027 yılında kapsamını genişleterek yoluna devam edecek. Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da rotaya dahil olmasıyla festival, gelecek yıl toplam 32 şehirde düzenlenecek.

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ETİKETLER
#adana
#Gökhan Yazgı
#Mustafa Yavuz
#Adana Kültür Yolu Festivali
#Adana Müzesi
#Kültür - Sanat
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