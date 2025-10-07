Menü Kapat
SON DAKİKA!
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu

Fatih Belediyesi, Üç Baş Nureddin Hamza Camii’nin haziresinde olan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi caminin çevresinde 1700’lü ile 1800’lü yıllara tarihlenen 98 mezar taşı, formları özgün olarak yenilendi.

Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 11:17

Fatih Belediyesi, Mimar Sinan’ın ilk dönem eserlerinden biri olan Üç Baş Nureddin Hamza Camii’nin haziresinde yürütülen kapsamlı çalışmalarını tamamladı. Tarihi caminin çevresinde yer alan ve 1700’lü ile 1800’lü yıllara tarihlenen 98 mezar taşı, özgün formlarına sadık kalınarak titizlikle yenilendi.

Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu

MEZAR TAŞLARI ONARILDI

Restorasyon kapsamında, sarıklı, kâtibi başlıklı ve bitkisel motifli mezar şahideleri tek tek ele alınarak özgün malzeme ve tekniklerle onarıldı. Çalışmalar sonucunda, yüzyıllardır geçmişe tanıklık eden bu hazire yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu

GEÇMİŞLE ARAMIZDAKİ BAĞ CANLANDIRILDI

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yürütülen restorasyonla yalnızca mezar taşlarını yenilemek değil, geçmişle kurulan bağı yeniden ihya etmek olduğunu belirterek, “Ecdadımızın hatırasını yaşatan tarihi hazireleri korumak, Fatih’in kadim tarihine sahip çıkmanın bir gereğidir. Kültürel mirasımızı korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi

Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu

FATİH'İN TARİHİ KİMLİĞİNE DEĞER KATTI

Restorasyonu tamamlanan Üç Baş Nureddin Hamza Camii haziresi, hem mimari dokusuyla hem de taşıdığı kültürel değerlerle Fatih’in tarihî kimliğini güçlendiren bir örnek haline geldi.

ETİKETLER
#restorasyon
#Kültürel Miras
#Üç Baş Nureddin Hamza Camii
#Fatih Belediyesi
#Tarihi Mekan
#Mezar Taşları
#Kültür - Sanat
