Üç asırlık sessizlik bozuldu: Üç Baş Nureddin Hamza Camii Haziresi yeniden hayat buldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fatih Belediyesi, Mimar Sinan’ın ilk dönem eserlerinden biri olan Üç Baş Nureddin Hamza Camii’nin haziresinde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Tarihi caminin çevresinde yer alan ve 1700’lü ile 1800’lü yıllara tarihlenen 98 mezar taşı, özgün formlarına sadık kalınarak titizlikle yenilendi.
Restorasyon kapsamında, sarıklı, kâtibi başlıklı ve bitkisel motifli mezar şahideleri tek tek ele alınarak özgün malzeme ve tekniklerle onarıldı. Çalışmalar sonucunda, yüzyıllardır geçmişe tanıklık eden bu hazire yeniden gün yüzüne çıkarıldı.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yürütülen restorasyonla yalnızca mezar taşlarını yenilemek değil, geçmişle kurulan bağı yeniden ihya etmek olduğunu belirterek, “Ecdadımızın hatırasını yaşatan tarihi hazireleri korumak, Fatih’in kadim tarihine sahip çıkmanın bir gereğidir. Kültürel mirasımızı korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi
Restorasyonu tamamlanan Üç Baş Nureddin Hamza Camii haziresi, hem mimari dokusuyla hem de taşıdığı kültürel değerlerle Fatih’in tarihî kimliğini güçlendiren bir örnek haline geldi.