Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Uşak'ta akıl almaz olay! Cenazeler karıştı, mezar yeniden açıldı

Uşak'ta bir devlet hastanesinde iki hastanın cenazesi karıştı. Hastanede 18 gündür tedavi gören hasta pazar gecesi yaşlılığa bağlı hayatını kaybetti. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde 4 aydır tedavi gören hasta da dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki hasta da hastanenin morguna alındı. Cenaze teslim sırasında karışıklık yaşanan olayda defnedilen mezar açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 16:13

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gündür tedavi gören G.G. (80) pazar günü gece saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Her iki cenaze de hastanenin morguna alındı.

morga kaldırıldığı zaman filmleri aratan bir olay yaşandı. İki hastanın cenazesi karıştı. Yanlış cenazenin Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde defnedilmesinin ardından savcılık kararıyla mezar tekrardan açıldı. Cenazeler kimlik tespitinin ardından doğru ailelerine teslim edildi.

Uşak'ta akıl almaz olay! Cenazeler karıştı, mezar yeniden açıldı

DEFNEDİLEN MEZAR AÇILDI

Cenaze teslim sırasında karışıklık yaşanarak, G.G.'nin cenazesi, morgda G.K.'nin yakınları tarafından teslim alınarak dün Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesinde toprağa verildi. G.K.'nin yakınları ise morga geldiklerinde cenazenin kendilerine ait olmadığını fark etti. Durumun fark edilmesi üzerine olay savcılığa bildirildi. Savcılık kararıyla Selçikler beldesinde defnedilen G.G.'nin mezarı bugün açıldı. Cenaze çıkarılarak Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinin ardından cenaze G.G'nin ailesine teslim edildi. Öte yandan, G.K.'nin yakınları tarafından Selçikler'e defnedilen G.G.'nin cenazesi bugün Uşak Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği, G.K.'nin ise Selçikler beldesinde defnedileceği öğrenildi.

Uşak'ta akıl almaz olay! Cenazeler karıştı, mezar yeniden açıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoke eden gelişme! Sürücü ehliyetsiz çıktı
ETİKETLER
#sivas
#uşak
#hastane
#cenazeler
#Kimlik Tespiti
#Yanlış Cenazenin Defnedilmesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.