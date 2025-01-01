Ünlü yönetmen Olgun Özdemir hayatını kaybetti!

01 Ocak 2025 23:52 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 23:54

"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni olarak tanınan Olgun Özdemir hayatını kaybetti. 50 yaşındaki ünlü yönetmenin kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yahudi asıllı ünlü yönetmenden Filistin belgeseli! Lid belgeselinden ''Her dinden insanın birlikte yaşadığı bir dünya'' sloganı

Yahudi asıllı ünlü yönetmenden Filistin belgeseli! Lid belgeselinden ''Her dinden insanın birlikte yaşadığı bir dünya'' sloganı

Ünlü senarist ve yönetmen Olgun Özdemir, geçirdiği kalp krizi​ sebebiyle hayatını kaybetti. Film Yönetmenleri Derneği, Olgun Özdemir'in vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Filmleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödül kazanan Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Buca Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

OLGUN ÖZDEMİR KİMDİR?

18 Ağustos 1974 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya gelen Olgun Özdemir, kısa filmlerden belgesellere ve uzun metrajlı yapımlara kadar birçok projeyle sinema dünyasında önemli yer edindi.

İlköğrenimini Almanya'da tamamlayan Özdemir, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim görmeye başladı. Ancak sinemaya olan tutkusu, 1994 yılında onu Almanya’nın Köln kentinde yer alan Medya Akademi Reji Bölümü'ne yönlendirdi.

Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Olgun Özdemir, Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesini hayata geçirdi.

Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.