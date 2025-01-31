Zeki Demirkubuz en sevdiği yönetmeni ve 3 filmini açıkladı! 'Kendini tanımak isteyen izlesin'

31 Ocak 2025 19:50 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:57

Zeki Demirkubuz, sinema dünyasında en çok hayranlık duyduğu yönetmeni ve üç filmini açıkladı! Ozu ve Bergman gibi efsaneleri geride bırakıp "Emek, zeka ve dehasını aşamadım" dediği ismi ilan etti. Üstelik, bugüne kadar izlediği "en iyi film" ve "en etkileyici oyunculuk" için de geçen yıl farklı bir isim açıklamıştı.

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaya bakış açısını şekillendiren en sevdiği yönetmeni ve üç filmini açıkladı. Demirkubuz, emek, zeka ve dehasına hayran olduğu ismin Martin Scorsese olduğunu belirtti.

Ünlü yönetmen, “İnsanı tanımak, sınırlarını bilmek isteyen ‘Kızgın Boğa’ ve ‘Taxi Driver’ı izlesin. Kendini tanımak, bir şeye inanıp bir makam bulmak isteyen, insan nasıl olunur diye merak eden ‘Silence’ı…” sözleriyle, Scorsese’nin sinema dünyasında bıraktığı etkiye vurgu yaptı.

Demirkubuz, geçtiğimiz yıl ise bugüne kadar yapılmış en iyi film olarak “Manchester by the Sea”yi seçtiğini açıklamış, filmdeki oyunculuk performansını da en etkileyici bulduğunu ifade etmişti.