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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
CNN Türk
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:45

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun ne zaman çocuk sahibi olacağı merak edilirken, beklenen açıklama Özge Gürel’den geldi. Ünlü oyuncu, anne-baba olma fikrine artık daha sıcak baktıklarını söyledi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama
KAYNAK:
CNN Türk
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 15:45

ve ’nun çocuk sahibi olup olmayacağı uzun süredir merak ediliyor. 2022 yılında nikâh masasına oturan ünlü çift hakkında bu kez Özge Gürel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Gürel, çocuk konusunda artık daha sıcak olduklarını söylerken, anne-baba olmak için kendisini tamamen hazır hissetmek istediğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile çocuk sahibi olma fikrine artık daha sıcak baktıklarını ancak bunun için kendilerini tamamen hazır hissetmek istediklerini açıkladı.
Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, uzun yıllardır süren ilişkilerinin ardından 2022 yılında İtalya'da evlendi.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya konuşan Özge Gürel, hiçbir zaman 'çocuk istemiyoruz' noktasında olmadıklarını ve anne-baba olmaya artık sıcak baktıklarını belirtti.
Gürel, çocuk sahibi olmak için doğru zamanda ve doğru ebeveyn olabileceklerini hissettikleri anda olmaları gerektiğini ifade etti.
Ünlü oyuncu, çocuğu olduğunda kendisinin, eşinin ve çocuğun açısından en adil olanın 'yüzde yüz hazır hissetmek' olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

ÖZGE GÜREL’DEN ÇOCUK AÇIKLAMASI! “ARTIK SICAĞIZ”

'ten Cansu Topçu'ya konuşan Özge Gürel, “Çocuk düşünmüyorlar mı?” sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, kendisi ve Serkan Çayoğlu’nun hiçbir zaman çocuk istemedikleri bir noktada olmadığını belirterek, anne-baba olma fikrine artık daha sıcak baktıklarını söyledi.

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

Gürel, “Düşünüyoruz tabii ki. Biz hiçbir zaman ‘çocuk istemiyoruz’ gibi bir noktada olmadık aslında. Sadece doğru zamanda, onun açısından da baktığımızda doğru ebeveyn olabileceğimizi hissettiğimiz noktada olmalı diye düşünüyoruz. Biz de istiyoruz. Yakınlaşıyoruz da zaman zaman. ‘Anne-baba olmaya sıcağız’ dediğimiz bir noktadayız” ifadelerini kullandı.

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

ÖZGE GÜREL: “ÇOCUĞUM OLDUĞUNDA YÜZDE YÜZ HAZIR OLMAK İSTERİM”

Çocuk sahibi olma konusunda zamanlamanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Özge Gürel, anne-baba olduklarında kendisini tamamen hazır hissetmek istediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, bu yaklaşımın hem kendisi hem de Serkan Çayoğlu ve gelecekteki çocukları için en doğru karar olduğunu söyledi.

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

Gürel açıklamasının devamında, “Ama tabii kendimizi çok hazır hissettiğimizde. Çocuğum olduğunda yüzde yüz hazır olmak isterim. Bu benim için de, Serkan için de, çocuk için de en adil olan. Ve öyle bir histe olduğumuzda anne-baba olacağız” dedi. Gürel’in çocuk açıklaması kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, uzun yıllardır devam eden ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikâh masasına oturdu. İtalya’da düzenlenen törenle evlenen çift, evliliklerinin ardından özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. İkilinin çocuk sahibi olup olmayacağı ise zaman zaman magazin gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Gürel’in son açıklamasıyla birlikte çiftin çocuk konusunda kapıları kapatmadığı, yalnızca kendilerini tamamen hazır hissettikleri zamanı bekledikleri ortaya çıktı.

4 yıllık evlilikte çocuk sorusu yanıt buldu! Özge Gürel’den dikkat çeken açıklama

ÖZGE GÜREL’İN ÇOCUK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Özge Gürel’in çocuk sahibi olma konusunda yaptığı açıklama, ünlü oyuncunun anne-babalık fikrine nasıl baktığını da netleştirdi. Gürel, kendisi ve Serkan Çayoğlu için doğru zamanın gelmesini beklediklerini belirtirken, “yüzde yüz hazır olma” vurgusuyla dikkat çekti. Ünlü çiftin ne zaman anne-baba olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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#özge gürel
#serkan çayoğlu
#hürriyet
#Cansu Topçu
#Magazin
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