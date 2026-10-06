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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 07:57

75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım

Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alan Nuri Alço'dan sevenlerine kötü haber geldi. 75 yaşındaki ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Usta oyuncuyu 42 yaşındaki eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Nuri Alço'dan ilk paylaşım geldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 07:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 07:57

Kariyeri boyunca yer aldığı birbirinden başarılı projelerle adını geniş kitlelere duyuran , sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. 'ın usta oyuncusundan gelen haber hayranlarına adeta hüzne boğdu. Oyunculuk alanındaki başarısı, özel hayatı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündemde yerini alan Nuri Alço, bu kez sağlık sorunlarıyla dikkat çekti. 75 yaşındaki ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yeşilçam yıldızını 42 yaşındaki eşi bir an olsun yalnız bırakmadı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Nuri Alço'dan ilk paylaşım geldi. Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylar ise merak edildi. Peki, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'ya ne oldu? Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin detayları sizin için araştırdık. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında detaylar...

NURİ ALÇO HASTANEYE KALDIRILDI!

'Ah Bu Dünya', 'Kayıp Kızlar', 'Tele Kızlar' ve 'Katiller De Ağlar' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço'dan kötü haber geldi. Yeşilçam sinemasında rol aldığı birbirinden farklı karakterlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Alço, sağlık sorunlarıyla dikkat çekti. Zaman zaman özel hayatı, geçmişteki oyunculuk kariyeri ve açıklamalarıyla adından söz ettiren usta oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım

1980'li yıllardan bu yana yer aldığı birbirinden başarılı birçok projeyle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Nuri Alço, son olarak sağlık durumuyla gündeme geldi. Geçirdiği talihsiz rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam yıldızı, sevenlerine korku dolu anlar yaşattı. Rahatsızlandıktan sonra apar topar hastaneye kaldırılan Alço'nun tedavisini burada devam ettirdiği öğrenildi.

75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI!

Rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Nuri Alço, tedavisi sürerken hastane odasından bir paylaşım yaptı. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında ise Yeşilçam yıldızı olmaya adım atan usta oyuncu, korkutan paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun paylaşımı magazin gündeminde ve sosyal medyada geniş yankı bulurken, sevenleri Alço'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım

Nuri Alço'nun rahatsızlığının nedeni henüz bilinmezken, usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu da öğrenildi. Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' olarak bilinen Göksel Arsoy'un vefatını hastane odasından öğrenen Alço, paylaşımında "Göksel abicim… Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Hastane odasından paylaşımıyla adeta herkesi merakta bırakan Alço'yu 42 yaşındaki eşi Burcu Alço bir an olsun yalnız bırakmadı.

75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım

YILLAR ÖNCESİNDEN KALAN KIYAFETLERİNİ GÖSTERMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde evinin kapısını 'Pazar Gezmesi' programına açan Nuri Alço, yıllardır özenle sakladığı eşyalarını ve kıyafetlerini göstermişti. Programda özellikle Alço'nun gardırobunda yer alan kıyafetler dikkat çekmişti. Yeşilçam döneminden kalan parçaların yanı sıra yurt dışından özel olarak getirilen kıyafetlerin de bulunduğu görülmüştü.

75 yaşındaki Nuri Alço hastaneye kaldırıldı! 42 yaşındaki eşi başından ayrılmadı, hastane odasında ilk paylaşım

Gençlik yıllarında kıyafetlerine oldukça yüksek miktarda para harcadığını anlatan Nuri Alço, o dönemdeki alışverişlerinin maddi karşılığını şu sözlerle ifade etmişti:

"O zamanın parası zaten çok değerliydi, bu kıyafetlere harcadığım parayla ev de alınırdı, araba da alınırdı. Çünkü kıyafetlerim İtalya'dan geliyordu. Yurt dışından özel olarak diktiriyorduk."

Usta oyuncunun gardırobunda bulunan röptaşambır da programın en dikkat çeken anlarından biri olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Alço, yaklaşık 50 yıl sonra aynı röptaşambırı yeniden giyerek kameralara poz vermişti.

 

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#yeşilçam
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#Pazar Gezmesi
#Göksel Arsoy
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