ABD'li şarkıcı Halsey'in sağlık durumu endişelendirdi! Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu

05 Haziran 2024 14:07 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:28

Without Me, The End ve Nightmare gibi şarkıların sahibi Halsey, sosyal medya paylaşımına, “Uzun lafın kısası, hayatta olduğum için şanslıyım. Uzun lafın kısası, bir albüm yazdım" dedi. Genç şarkıcının ayrıca paylaşımına Lösemi, Lenfoma Derneği'ni hem de Lupus Araştırma Birliği'ni etiketledi.

HALSEY'DEN ÜZÜCÜ HABER

Dünyaca ünlü şarkıcı, Halsey, "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" dedi. Bir diğer videoda ise Halsey, "Bugün tedavinin ilk günü" derken hastanede çekilen görüntülerini yayınladı.