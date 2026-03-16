Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya ile nasıl tanıştıklarını anlattı

Acun Ilıcalı 2024 yılında Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi. Katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile ilk buluşmalarında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın da dahil olduğu 6 erkek arkadaşının da eşlik ettiğini belirtti.

ACUN ILICALI İLE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA NASIL TANIŞTI?

‘Arem&Arman’ YouTube programına konuk olan Acun Ilıcalı, özel hayatına dair itirafıyla şaşırttı. 2024 yılında Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Ilıcalı, “Çağla ile Çeşme’de tanıştık. Dört hafta mesajlaştık. İlk buluşmamıza altı erkekle gittim. Duygusal konuşmayı beceremem. Hatta utangacımdır. Ben cümlesel değil de fiili olarak romantiğimdir” dedi.

ACUN ILICALI, AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'YI HÜLYA AVŞAR'A BÖYLE ÖVMÜŞTÜ

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın programında özel hayatıyla ilgili konuştu. Ayça Çağla Altunkaya'nın kendisine her daim desteği olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Çağla'nın bu dönemdeki başarımlarımda büyük etkisi var. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" dedi. Açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Her zaman yanımda oldu, derdimi dert etti, hep ilgilendi ve beni iyi hissettirdi." dedi.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen Ayça Çağla Altunkaya, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. İstanbul'da Hemşirelik bölümünü okuyan Ayça Çağla Altunkaya, 2024 yılında Acun Ilıcalı ile evlendi.