Javier Bardem Oscar'dan seslendi: "Savaşa hayır. Özgür Filistin!"

İhtiyarlara Yer Yok, Barselona Barselona, Skyfall ve Dune: Çöl Gezegeni gibi yapımlarda rol alan Javier Bardem, 98. Oscar Ödülleri gecesinde En İyi Yabancı Film ödülünü anons ederken "Özgür Filistin!” çağrısında bulundu.

One Battle After Another ve Sinners gibi yapımların öne çıktığı Oscar Ödül Töreni'ne görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede verilen mesajlar dikkat çekti. Javier Bardem, kırmızı halıda ve sahnede, 2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığı “No a la guerra” (Savaşa hayır) rozetiyle dikkat çekti.

En İyi Yabancı Film ödülünü anons etmek üzere sahneye çıkan Bardem, “No to war. Free Palestine.” (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi ve politik duruşunu gözler önüne serdi.

JAVIER BARDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1969 doğumlu Javier Bardem, İspanyol sinema oyuncusu. 2000 yılında Before Night Falls filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmiştir.