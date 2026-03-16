Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Javier Bardem Oscar'dan seslendi: "Savaşa hayır. Özgür Filistin!"

Javier Bardem, 98. Oscar Ödülleri gecesinde En İyi Yabancı Film ödülünü anons etti. İspanyol oyuncu 2003’te Irak Savaşı’na karşı taktığı “No a la guerra” rozetiyle sahneye çıkarak “Savaşa hayır. Özgür Filistin!” çağrısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 09:45

İhtiyarlara Yer Yok, Barselona Barselona, Skyfall ve Dune: Çöl Gezegeni gibi yapımlarda rol alan Javier Bardem, 98. Oscar Ödülleri gecesinde En İyi Yabancı Film ödülünü anons ederken "Özgür !” çağrısında bulundu.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİNE JAVIER BARDEM DAMGA VURDU

One Battle After Another ve Sinners gibi yapımların öne çıktığı Oscar Ödül Töreni'ne görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede verilen mesajlar dikkat çekti. Javier Bardem, kırmızı halıda ve sahnede, 2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığı “No a la guerra” (Savaşa hayır) rozetiyle dikkat çekti.

En İyi Yabancı Film ödülünü anons etmek üzere sahneye çıkan Bardem, “No to war. Free Palestine.” (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi ve politik duruşunu gözler önüne serdi.

JAVIER BARDEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1969 doğumlu Javier Bardem, İspanyol sinema oyuncusu. 2000 yılında Before Night Falls filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmiştir.

ETİKETLER
#filistin
#Siyaset
#Sinemalarda
#Javier Bardem
#Oscar Ödülleri
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.