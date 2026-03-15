Ayşegül Eraslan'ın ölümünde yeni ayrıntı: Sunay Kurtuluş 1 saat önce evine gelmiş

Televizyonda yayınlanan bir moda programıyla ünlü olan moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları,13 Mart Cuma günü saat 00.25 sıralarında genç kadının evine gitti. Çaldıkları kapıyı açan olmayınca Eraslan’ın yakınları güvenlik güçlerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis daireye girdiğinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri ve dairede yaptığı incelemenin ardından Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı bir not paylaştığı ortaya çıktı.

MISIR TATİLİNDEN 2 GÜN ÖNCE DÖNMÜŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yapılan çalışmalarda, Ayşegül Eraslan’ın 11 Mart Çarşamba günü Mısır tatilinden döndüğünü ve valiziyle yaşadığı binaya girdiği tespit edildi.

Polis ekipleri olay günü yaşananlarla ilgili Eraslan’ın yaşadığı binanın güvenlik kamera görüntülerini incelerken, olaydan 1 saat önce oyuncu Sunay Kurtuluş’un Eraslan’ın evine girdiğini saptandı. Kurtuluş’un içeride kısa bir süre kaldığı ve daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi.

KURTULUŞ’A ŞAKAYLA KARIŞIK TOKAT ATMIŞ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, soruşturmayı derinleştirirken olay günü Eraslan’ı son kez gören Sunay Kurtuluş’un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu. Emniyette ifadesi alınan Kurtuluş'un, Eraslan ile yaklaşık 3 hafta önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını 2 kez evine gittiğini, 1 kez de dışarıda yürüyüş yaptıklarını söylediği öğrenildi.

Kurtuluş'un ifadesinin devamında Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan’ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE 2 DEFA BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Kurtuluş'un bu olayın ardından Eraslan odaya gittiği sırada ayağa kalkıp hazırlandığını, Eraslan’ın kendisine şapka hediye ettiğini ardından da evden ayrıldığını, Eraslan ile mesajlaştıklarını ve kendisini engellediğini belirttiği öğrenildi. Kurtuluş’un ifadesinin ardından emniyetten ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Eraslan’ın ölümünden önce kardeşini aradığı ve yakın bir arkadaşına veda mesajı attığı öğrenildi.

Diğer yandan Eraslan’ın arkadaşı olan reklamcı Hasan Tufan S.’nin (37) ise ifadesinde arkadaşının sanal medya ünlüsü olduğunu, hesabından intihar paylaşımı yaptığını, Eraslan’ın herhangi bir borcunun ve sağlık sorununun olmadığını, Eraslan’ın 1 yıl önce ve 1 ay önce 2 kez bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğunu ancak bu olayların adli makamlara yansımadığını söylediği öğrenildi.