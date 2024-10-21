Acun Ilıcalı'nın eski Zeynep Yılmaz aşkı buldu! Bülent Ciritci ile ilk kare geldi

21 Ekim 2024 12:01 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:08

Acun Ilıcalı'nın 2016 yılında boşandığı eski eşi Zeynep Yılmaz, ilişkisini sosyal medyadan duyurdu. İş insanı Bülent Ciritci ile karesini sosyal medyadan paylaşan Zeynep Yılmaz'a tebrik mesajı yağdı.

Acun Ilıcalı ile 2003 yılında evlenen ve 2016 yılında boşanan Zeynep Yılmaz, ilk kez yeni aşkıyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Adanalı iş insanı Bülent Ciritci ile beraber olan Zeynep Yılmaz Roma tatilinden yeni kareler paylaştı.

ACUN ILICALI'NIN ESKİ EŞİ ZEYNEP YILMAZ'DAN YENİ AŞK

Acun Ilıcalı'nın 2 kızının annesi eski eşi Zeynep Yılmaz, yeni aşka yelken açtı. Zeynep Yılmaz, Roma tatilinden yaptığı peş peşe paylaşıma yeni sevgilisi Bülent Ciritci'yi de ekledi. Görüntüleri kalp emojisiyle paylaşan Zeynep Yılmaz'a tebrik mesajı yağdı.

Adanalı olan Bülent Ciritci, tarım patronudur. Tarım sektöründe iki asrı aşkın süredir hizmet veren Ciritci Ailesi, Adana'nın ileri gelenlerinden. Bir süredir Zeynep Yılmaz ile beraber olan Bülent Ciritci, sosyal medya hesabını gizli olarak kullanıyor.