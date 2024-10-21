Çağla Boz, Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile görüntülendi!

21 Ekim 2024 10:22 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:26

Son olarak Kör Nokta dizisinde rol alan Çağla Boz, Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile birlikte görüntülendi. Aşk sorularına sessiz kalan Çağla Boz ve Mehmet Dinçerler, “Spor yapıyoruz” diyerek kameralardan uzaklaştı.

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Sınır, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlarda rol alan Çağla Boz, son olarak Kör Nokta dizisinin final olmasının ardından herhangi bir projede yer almadı. Bebek'te spor yaparken görüntülenen Çağla Boz'a Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler eşlik etti.

ÇAĞLA BOZ VE MEHMET DİNÇERLER BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu Çağla Boz, Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler ile Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, birlikte keyifli bir şekilde sohbet ederek yürüyüş yaparken, basın mensuplarıyla karşılaştılar. Gazetecilerin aşk hayatlarına dair sorulara cevap vermezken, sadece "Spor yapıyoruz" demekle yetindi.

ÇAĞLA BOZ KAÇ YAŞINDA?

29 Haziran 1999 yılında doğan Çağla Boz, 25 yaşındadır. Çağla Boz ilk olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Daha sonra reklamlarda rol alan Çağla Boz, peş peşe dizi ve filmlerde rol aldı.