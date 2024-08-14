Acun Ilıcalı’nın kaçak yayın açıklamasına Şeyma Subaşı'lı misilleme geldi

14 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 12:09

Hull City takımının satın alan Acun Ilıcalı, ülkemizde gerçekleşen çoğu futbol karşılaşmasını sahip olduğu Tv8 kanalı ve Exxen platformunun da sahibi. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcıların Exxon gibi ücretli platformlara üye olmayan maçları kaçak yayın olarak izleyenlere tepki göstermişti.

EXXEN LOGOSU ŞEYMA OLARAK DEĞİŞTİ

Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı 'korsan yayının hırsızlık' olduğunu söyleyerek tepkisini dile getirmişti. Korsan yayıncılardan misilleme geldi ve Exxen logosu Şeyma olarak değişti.

ACUN ILICALI KAÇAK YAYINCILARI ELEŞTİRDİ

Acun Ilıcalı korsan yayıncılıkla ilgili, "Korsan yayın hırsızlıktır. Benden çalması önemli değil, ben para kaybettiğim için üzülen bir insan değilim ama kendi kulübünden çalıyor. Kendi kulübüne para gitmiyor. Korsan yayın izleyenler gitsin arada sırada mağazalardan da bir şeyler çalsın, aynı suç zaten. demişti.