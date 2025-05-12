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 | Dilek Ulusan

Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz saldırıya uğradı! O anları anbean kaydetti

Adanalı dizisinde oynadığı Fiko karakteriyle beğeni yağmuruna tutulan Umut Oğuz, turne için gittiği Almanya'da saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.

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KAYNAK:
Magazin Burada
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 16:57

Acı Hayat, Yalancı Romantik, Adanalı, Papatyam ve Kertenkele gibi dizilerde rol alan Umut Oğuz, Almanya'da saldırıya uğradı. Sokakta hayranıyla video çeken Umut Oğuz'a bir anda tanımadığı birinin saldırısına uğrayınca büyük şok yaşadı.

OYUNCU UMUT OĞUZ SALDIRIYA UĞRADI

Oyuncu Umut Oğuz turne için gittiği Almanya’da saldırıya uğradı. Sokakta hayranları ile video ve fotoğraf çeken Umut Oğuz, daha sonra uyu***cu bağımlısı olduğunu öğrendiği sokak saldırganın, elindeki kesici maddeyi savurmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu şekilde can kayıplarının yaşandığı bölgede yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Olayın şokunu bir süre üzerinden atamayan Umut Oğuz, bir süre şaşkınlığını gizleyemedi.

Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz saldırıya uğradı! O anları anbean kaydetti

Adanalı ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz kasım ayında boşanma davası için adliyenin yolunu tuttu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sevilay Tilda Oğuz, "Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim" dedi. Davanın çekişmeli olacağı ortaya çıktı.

Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz saldırıya uğradı! O anları anbean kaydetti
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